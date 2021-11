Veja quais foram os cursos mais procurados em 2021 nestas cinco escolas

Em um cenário em que temos mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, segundo o IBGE, do outro lado, há desequilíbrio entre a alta demanda de ofertas de vagas no mercado e a falta de mão de obra qualificada para ocupá-las. Nos últimos meses, foram abertas muitas oportunidades de emprego, ao passo que também aumentou a dificuldade do RH em recrutar talentos com certas habilidades e certificações.

Movida também pela pandemia, algumas áreas de atuação ganharam protagonismo como a ciência de dados, design, programação, experiência do usuário (UX), marketing, vendas, desenvolvimento de produtos e games. Só o déficit de profissionais de TI, por exemplo, deve ser de 260 mil profissionais em quatro anos.

A demanda por técnicos em mecânica veicular cresceu muito no último ano. Só em setembro foram 14.877 vagas abertas em oficinas mecânicas, segundo o CAGED. Cerca de 90% das vagas são para o setor de reparação automotiva, como oficinas, centros automotivos, concessionárias de carros e caminhões, seguradoras, funilarias, lojas de instalação de acessórios automotivos e lojas de vendas de peças. A previsão é um aumento de até 19% na busca por mecânicos em 2023.

“O mercado está aquecido e sedento por determinadas especificações e não encontra pessoas qualificadas. As empresas precisam investir em educação profissional, pois isso transforma vidas, além dos impactos que são muitos e positivos, tanto internamente como em toda sociedade.”, afirma André Dratovsky é CEO e fundador da Elleve, fintech de financiamento estudantil.

Um levantamento feito por cinco escolas mostra quais foram os cursos livres mais procurados em 2021.