Schlumberger anuncia 100 vagas para trainee em 2022; saiba como se inscrever

A Schlumberger, uma das maiores empresas de serviços de energia no mundo, anuncia que está em busca de 100 jovens recém-formados para integrar seu time de trainees no Brasil.

A empresa irá realizar, na próxima quinta-feira, 9, um webninar exclusivo para os interessados nas vagas. No evento, que é gratuito, a empresa irá detalhar o programa e mostrar aos jovens como é a jornada de trabalho na Schlumberger.

Para participar do webinar, basta se inscrever no formulário de participação da empresa até o dia 6.

Os candidatos devem estar formados, no máximo, há três anos nos cursos de Engenharia, Geologia, Geofísica, Petrofísica e Ciências da Computação. Para 2022, a empresa informa que as mulheres serão o foco de contratação principal, já que a diversidade entre os funcionários é uma missão para a companhia.

“A Engenharia, tradicionalmente, sempre foi um curso muito masculino, mas isso vem mudando nos últimos anos. Em 2021, fechamos o ano com 50% de mulheres contratadas no programa de trainee. Há cada vez mais mulheres nas universidades e em posições de liderança em empresas de energia. Nossa expectativa é atrair, pelo menos, 70% de candidatas do sexo feminino”, explicou Thiago Laini, gerente de Recrutamento e Relações Universitárias da Schlumberger.

Como se candidatar para as vagas na Schlumberger

Aqueles que se interessaram com a proposta da Schlumberger, devem primeiro participar do webinar exclusivo da empresa sobre o programa de trainee, que contará com a participação de antigos trainees da Schlumberger.

Assim que o candidato preencher o formulário para participar do webinar, é fundamental que ele também envie seu currículo atualizado para o e-mail oficial do programa de contratação: recruitingbrz@slb.com.

