Vagas de emprego com foco em diversidade crescem 33% em 2022

Na esteira do crescimento das práticas de ESG (sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa), o número de vagas voltadas para diversidade também aumentou pelo segundo ano consecutivo.

Pelo menos é isso que aponta um levantamento do Vagas.com, plataforma de oportunidades profissionais.

Segundo os dados, o número de vagas de emprego para contratação de mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência cresceu 33,2% em 2022, saltando de 19.825 em 2021 para 26.409 no ano passado.

O resultado acompanha o aumento de 56,35% registrado em 2021 quando comparado ao mesmo período de 2020, quando foram anunciadas 11.171 ofertas de vagas.

“Esse avanço pode significar uma maior maturidade por parte das empresas, buscando serem mais estratégicas, já que muito tem se falado sobre organizações mais diversas performam melhor", afirma Renan Batistela, especialista em Diversidade e Inclusão na Vagas.com.

"Mas também temos a questão da sociedade estar cada vez mais consciente da necessidade de esforços voltados para diversidade e inclusão, o que acaba impulsionando a discussão desse tema no ambiente corporativo”, diz o especialista.

Diversidade para além do marketing

Embora seja importante que empresas se engajem com a pauta de diversidade, Batistela lembra que é preciso que as contratações sejam acompanhadas da criação de uma cultura inclusiva dentro das organizações, não somente para seguir o movimento de mercado.

O especialista listou algumas dicas que podem ajudar na condução de processos de recrutamento e seleção verdadeiramente inclusivos:

1. Seja intencional

É importante que as empresas sejam intencionais no momento da contratação de profissionais para vagas de diversidade. Mais do que preencher uma posição, é necessário avaliar a cultura organizacional e o ambiente físico e entender se estão adequados para integrar essas pessoas. A abertura de vagas afirmativas para grupos minoritários necessita de um olhar cuidadoso, pois é preciso reconhecer que cada um deles enfrenta obstáculos diferenciados.

2. Adote uma comunicação inclusiva

Toda a comunicação da vaga, desde a imagem, descritivo até a própria entrevista, precisa se comunicar com o candidato de diversidade. Durante o processo, procure usar termos e expressões que demonstrem respeito e empatia. Caso seja possível, é interessante que uma pessoa do grupo do qual o candidato pertence participe de alguma das etapas de seleção. Assim, ele se sentirá representado, podendo desenvolver melhor a conversa.

3. Esteja atento à acessibilidade

No caso da contratação de pessoas com deficiência, é preciso estar atento aos recursos necessários para que o candidato possa participar sem barreiras físicas ou comunicacionais. Avaliar as competências e habilidades dos profissionais previamente também pode auxiliar no momento de entender possíveis adequações a serem feitas, pertinentes à vaga que está concorrendo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.