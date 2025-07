Use essa estrutura e o ChatGPT para de responder como se fosse um robô

Muita gente começa animada ao usar o ChatGPT, mas logo se frustra com o tom das respostas.

Mesmo que o conteúdo esteja certo, o texto muitas vezes soa impessoal, genérico ou artificial demais, parecendo que realmente foi escrito por uma máquina.

Existe uma forma simples de ensinar o modelo a escrever como um humano. Ou seja, com mais fluidez, naturalidade e contexto. E tudo começa com uma estrutura diferente de prompt.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Quando a resposta acerta o conteúdo, mas erra o tom

Por padrão, o ChatGPT tende a entregar respostas com:

Frases muito neutras ou enlatadas

Estrutura de parágrafo repetitiva

Falta de voz, ritmo ou nuance

Pouca variação de estilo entre diferentes temas



Isso acontece porque o modelo prioriza segurança, clareza e formalidade. Muitas vezes, não entende que o usuário quer uma resposta mais natural, envolvente ou personalizada.

Se você já leu uma resposta e pensou “isso parece um texto do Wikipedia com emojis”, provavelmente não foi culpa sua, mas sim do prompt.

A estrutura que desbloqueia o estilo humano da IA

Para resolver isso, basta incorporar ao prompt um pedido de reescrita com base em estilo e intenção. Veja o exemplo:

“Escreva o conteúdo a seguir como se você fosse um redator humano experiente. Use ritmo variado, tom natural e fluido, frases curtas e médias, sem parecer artificial. Evite repetições e jargões, e priorize clareza e leitura envolvente. Público-alvo: pessoas adultas, que valorizam conteúdo útil com linguagem simples.”

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Esse tipo de estrutura ativa o que muitos usuários chamam informalmente de “modo escritor” do ChatGPT — e o resultado muda drasticamente:

O tom fica mais próximo da fala

O texto ganha ritmo, pausas e fluidez

A leitura se torna mais leve e envolvente

O conteúdo se adapta melhor ao público final

Você pode até repetir o comando, caso queira ajustar para formatos diferentes, como post de LinkedIn, artigo de opinião, e-mail ou roteiro de vídeo.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.