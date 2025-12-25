Três frases que desbloqueiam o 'modo gênio' do ChatGPT; veja quais são

Conversar com o ChatGPT pode parecer simples — afinal, é só digitar uma pergunta. Mas quem realmente deseja aproveitar o poder da IA precisa ir além do básico. A chave está nas palavras que você escolhe. Um bom comando pode transformar o ChatGPT em um roteirista, professor, planejador de carreira ou consultor de negócios. Um comando ruim, por outro lado, rende respostas genéricas e pouco úteis.

Na prática, o que faz a diferença é a forma como você estrutura o pedido. E é aí que entram as três frases que têm desbloqueado o “modo gênio” da ferramenta — ou seja, o nível mais estratégico e produtivo de uso. Elas não são mágicas, mas têm um efeito transformador por incentivar o raciocínio contextualizado da IA. A seguir, explicamos o impacto de cada uma.

1. “Quero que você atue como…”

Essa frase inicial muda tudo. Ao atribuir um papel ao ChatGPT — como “consultor de marketing”, “especialista em produtividade” ou “mentor de carreira” — você orienta o modelo a adotar um tom, foco e repertório específicos. Isso ajuda a obter respostas mais aprofundadas e condizentes com o seu objetivo.

“Quero que você atue como especialista em recrutamento e me ajude a escrever uma carta de apresentação para uma vaga de gerente de projetos.”

Essa simples mudança de contexto pode elevar drasticamente a qualidade da resposta, aproximando-a de uma consultoria personalizada.

2. “Use este exemplo como base…”

A IA aprende com padrões. Quando você oferece um modelo — seja um texto anterior, uma descrição de tom ou até um post bem-escrito — o ChatGPT consegue replicar o estilo com mais precisão. Isso vale para criar desde e-mails institucionais até estratégias de storytelling.

“Use este exemplo como base para escrever um post semelhante, mas com foco no setor de saúde.”

É como mostrar um briefing completo de forma prática, poupando tempo e aumentando as chances de acerto.

3. “Antes de responder, me faça perguntas para entender melhor o contexto.”

Pouca gente sabe, mas o ChatGPT também pode perguntar. Ao incentivá-lo a investigar antes de responder, você convida o modelo a agir como um parceiro mais criterioso — algo especialmente útil em decisões complexas ou tarefas abertas, como criar um planejamento estratégico ou sugerir caminhos de carreira.

“Quero que você me ajude a organizar um curso online. Antes de dar sugestões, me faça perguntas para entender o perfil do público e o objetivo do curso.”

Esse comando ativa o modo “consultivo” do modelo, que tende a gerar respostas mais completas e ajustadas à realidade.

