'É a melhor forma de ganhar dinheiro', diz mulher de 41 anos que abriu negócio que rende US$ 600 mil

O caminho para o sucesso financeiro: Como um projeto paralelo se tornou um negócio de US$ 600 mil por ano (Alexandra Rutkay)
Redação Exame
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 05h00.
Criar um negócio do zero e transformá-lo em uma fonte sustentável de receita é um desafio, mas Alexandra Rutkay, uma maquiadora de 41 anos, conseguiu alcançar essa marca com sua empresa Citymouse.
A marca de bolsas multifuncionais para mães trouxe quase US$ 600 mil em receita em apenas um ano. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
A inspiração para a Citymouse surgiu de uma frustração pessoal: Rutkay percebeu que não existiam opções elegantes e funcionais de bolsas para mães que precisavam carregar itens essenciais para seus filhos pequenos.
Ao encontrar uma lacuna no mercado, ela decidiu investir na ideia e encontrou um fabricante na China para produzir suas criações. O sucesso veio rapidamente, com vendas impulsionadas por plataformas como Shopify e TikTok Shop.
Inicialmente, Rutkay não compartilhou sua nova empreitada com o marido, David, temendo repetir fracassos anteriores. No entanto, com o crescimento do negócio, ele se tornou o único funcionário em tempo integral da empresa, assumindo operações, logística e atendimento ao cliente. Juntos, eles planejam retirar US$ 150 mil anuais da startup para sustentar a família.
Rutkay acredita que o segredo do sucesso não está apenas em ter uma boa ideia, mas em encontrar um nicho real de mercado. "Criar um negócio que atende a uma necessidade é a melhor maneira possível de crescer e sustentar uma marca", explica. Entretanto, ela também reconhece o papel da sorte no timing do lançamento e na aceitação do produto.
A trajetória de Rutkay reforça lições valiosas sobre finanças corporativas: identificar nichos de mercado, manter consistência, saber quando pivotar e gerir recursos de forma estratégica são elementos essenciais para transformar um projeto paralelo em um negócio rentável.
Seu sucesso mostra que, com planejamento e resiliência, é possível construir um império financeiro mesmo partindo de uma necessidade pessoal.
Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.
