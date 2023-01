Toda empresa precisará de um mesmo profissional em 2023 (e você pode ser ele); veja os requisitos

O conceito de empresa “sustentável” e preocupada com os seus clientes e investidores, que dominou as manchetes no último ano e promete ser uma tendência inovadora para o futuro, é mais antigo do que se pensa.

Desde a Era Vitoriana, que se iniciou nos anos 1837, fábricas e empresas de diferentes setores já se preocupavam em impactar positivamente os seus funcionários e a comunidade na qual estavam inseridos. Proprietários com mentalidade filantrópica, como Andrew Carnegie, um dos maiores industriais do capitalismo norte-americano, usavam a sua habilidade de fazer dinheiro para financiar projetos e instituições filantrópicas.

121 anos depois, em 2022, esse tema vem à tona novamente. Dessa vez, não pelo altruísmo de chefes filantrópicos, mas pela necessidade.

Ao longo dos últimos 5 anos, o movimento ESG (que corresponde às práticas de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e governança de uma empresa) esteve na boca de 10 entre 10 CEOs e foi destaque de reuniões com os maiores líderes empresariais e políticos do mundo, como o último Fórum de Davos.

No entanto, o que parecia simples, se tornou um imenso desafio: 55% das empresas não conseguem adotar práticas ESG pois não encontram especialistas para tal. Não é à toa que, tanto na indústria, quanto no mercado financeiro, engenheiros, gerentes e especialistas de ESG já figuram entre as carreiras mais quentes e com mais vagas para 2023.

Mercado ESG: clique aqui e descubra como migrar para o setor em alta que alia ótimos salários e propósito

Por que ser ESG se tornou obrigatório para o sucesso das empresas?

Há pouco tempo, as áreas de sustentabilidade, direitos humanos e governança ficavam isoladas e raramente se sentavam à mesa dos “grandes” dentro das corporações. Hoje, ao influenciarem também as questões financeiras, as áreas verdes passaram de acessórias para centrais na pauta de investidores e clientes.

Não é à toa que, em 2019, o Governance Accountability Institute (G&A) anunciou que 90% das grandes empresas (aquelas contidas no Índice S&P 500) publicaram relatórios de sustentabilidade e responsabilidade - uma reação clara às crescentes expectativas de clientes, investidores e fornecedores.

Consumidores e clientes B2B (outras empresas) querem saber se os produtos e serviços que estão comprando se preocupam com a sustentabilidade e a responsabilidade social. De acordo com um estudo de 2022 do Índice de Sustentabilidade Empresarial, os consumidores afirmam, inclusive, que estão dispostos a pagar mais por produtos feitos de forma sustentável.

Na prática, ser ESG se tornou um pilar essencial para se tornar competitivo no mercado.

Segundo Justin Winter, co-fundadora e CEO da One Earth (uma organização sem fins lucrativos que trabalha para resolver a crise climática), “Os velhos sistemas estão sendo desafiados. Eles estão provando que não são mais dignos. Eles não estão funcionando [...] Neste momento de colapso, não devemos deixar de lado o fato de que essa é a oportunidade para o surgimento de novos sistemas, novos modelos econômicos, novos modelos de governança”

Ao passo que novos modelos de negócios se tornam necessários, profissionais capacitados para tomarem à frente destas mudanças são requisitados por, praticamente, todas as empresas.

Carreira em ESG: o que faz, como começar e quanto recebe um profissional ESG

Hoje as carreiras ESG são variadas e tendem a se multiplicar ainda mais nos próximos anos. Não à toa, os profissionais qualificados nas práticas ESG são empregados em, literalmente, todos os setores do mercado. Desde a indústria de commodities, até empresas de TI. Onde há cadeia de produção, utilização de energia e impacto, pode haver um profissional ESG.

Os analistas ESG, por exemplo, quando trabalham prestando serviço para empresas, combinam informações de auditorias, declarações de políticas públicas e projeções de crescimento para analisar quais medidas uma empresa pode tomar para mitigar riscos no futuro.

Conteúdo gratuito: clique aqui para saber como se tornar um especialista em ESG e aproveitar a alta demanda do mercado para alcançar cargos e salários mais altos

Em relação à demanda de profissionais, os números apontam para uma tendência de alta: o investimento global em ESG estava se aproximando de US$ 700 bilhões em 2021, mais que o dobro do valor de 2019. Até 2030, esse ativos devem chegar aos US$ 1 trilhão, de modo que os empregos para especialistas e analistas em ESG continuarão a aumentar.

Segundo recrutadores, as necessidades dentro da área de ESG estão se expandindo e se tornando mais estratégicas. No entanto, há uma crescente lacuna de habilidades entre os candidatos. Entre as mais buscadas, destacam-se:

Habilidade com dados e métricas;

Experiência prévia em outras empresas e noções básicas de “business”

Candidatos com pensamento crítico e perspectiva multidisciplinar para resolução de problemas;

Familiaridade com os três pilares da sigla e, preferencialmente, conhecimento aprofundado em pelo menos um deles;

Facilidade para trabalhar em equipe (já que a posição demanda comunicação com todas as áreas da empresa, além de clientes e investidores), assim como boas habilidades analíticas.

No entanto, vale lembrar: para dar os primeiros passos em uma carreira em ESG, você deve considerar as suas experiências prévias e analisar se o ESG se relaciona de alguma forma com elas.

Quanto ganha um Profissional ESG?

Segundo o Guia Salarial 2023 da Robert Half, a remuneração de quem trabalha com ESG varia entre R$6 mil (para cargos de entrada) e R$35 mil (para cargos mais estratégicos).

Além da senioridade e do porte da empresa, a remuneração também irá variar conforme o nível de experiência e afinidade do profissional com o tema. Aqueles que demonstram conhecimento aprofundado sobre critérios ESG e sobre a organização de uma empresa tendem a ser melhor remunerados.

Oportunidades de carreira para além do departamento ESG

Querer construir uma carreira com propósito em negócios responsáveis não se restringe ao departamento ESG. Isso porque é completamente possível seguir carreira em marketing ético, design sustentável, codificação “net zero”, contabilidade de carbono ou até mesmo engenharia de economia circular. As práticas ESG podem fazer parte de tudo.

O que começou com ações isoladas de filantropia evoluiu para um nível em que o negócio responsável é priorizado em toda a empresa. É inegável que, mais do que nunca, o conhecimento em ESG é necessário e abrirá as portas de grandes oportunidades para quem busca uma carreira com propósito.

Comece a se especializar em ESG gratuitamente (com direito a certificado)

Para ajudar quem deseja trabalhar com ESG, mas não sabe ao certo por onde começar, a EXAME Academy lançou uma série de encontros virtuais e gratuitos sobre o tema, que foi ao ar na última segunda-feira (9) e estará disponível até a próxima terça-feira (17).

Apresentado por Renata Faber, diretora de ESG da EXAME, o treinamento Carreira em ESG abordará desde assuntos mais básicos (como a definição do que é ESG) até reflexões aprofundadas sobre como o tema impacta o mercado e a economia global atualmente. Seu principal objetivo, no entanto, é mostrar aos participantes como começar a construir uma carreira em ESG.

Reserve a sua vaga! Clique aqui e se inscreva para receber o treinamento gratuito e acessar o seu certificado.

“Vou mostrar como é possível conquistar um trabalho com propósito real aliado a salários mais altos e mostrar o mapa para construir uma carreira em ESG”, promete Renata.

Após assistirem aos quatro vídeos, todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo. Para ter acesso ao conteúdo gratuitamente, os interessados devem se inscrever no site oficial do projeto clicando no botão abaixo:

QUERO ACOMPANHAR A SÉRIE GRATUITA SOBRE ESG!