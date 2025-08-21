Carreira

Testar isso na criação de conteúdo te ajuda a descobrir o que realmente funciona nas suas redes

A simples prática de testar diferentes versões de conteúdos nas redes sociais pode otimizar resultados e aumentar o impacto das campanhas

O número de brasileiros que estão trabalhando de casa e ganhando em dólares aumenta cada ano (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Luana Araujo

Redatora

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14h25.

Nas redes sociais, pequenos ajustes podem gerar grandes diferenças nos resultados. É por isso que o teste A/B (comparar duas versões de um conteúdo para identificar qual gera melhor desempenho junto ao público) se tornou uma prática essencial para marcas e profissionais de marketing que desejam validar hipóteses, reduzir riscos e investir de forma mais inteligente.

A ideia dessa técnica é separar e analisar, com base em dados reais, qual opção entrega mais cliques, interações ou conversões.

Plataformas como Meta Ads Manager, Google Ads e ferramentas externas como Optimizely e VWO oferecem recursos que permitem analisar métricas em tempo real e entender quais elementos geram mais cliques, conversões ou engajamento.

Como aplicar isso em suas campanhas?

O primeiro passo é definir o objetivo do teste. Pode ser aumentar a taxa de cliques, gerar mais conversões ou simplesmente entender qual linguagem conecta melhor com seu público.

  • Imagens e vídeos: teste diferentes cores, ângulos, cortes ou estilos visuais.
  • Textos: várias chamadas, chamadas para ação (CTAs) e abordagens narrativas.
  • Formatos: compare posts no feed, stories ou reels para identificar onde há mais interação.

Em seguida, é importante separar variáveis: mudar apenas um elemento por vez para ter clareza sobre o que impactou o resultado. Além disso, mantenha o público e orçamento equilibrados entre as versões.

