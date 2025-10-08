Taylor Swift revelou seu ritual secreto e é uma lição genial de inteligência emocional

Taylor Swift esteve em uma entrevista e, ao ser questionada sobre a última música que ouviu, a artista revelou um ritual simples, mas profundamente simbólico: na véspera de lançar um novo álbum, ela sempre escuta o trabalho anterior do início ao fim. “Ouvi Tortured Poets Department para me despedir dele. Faço isso sempre”, disse.

Pode parecer um detalhe pessoal ou uma superstição de artista, mas o gesto é um exemplo claro de uma das competências mais exigidas atualmente no mundo profissional, a inteligência emocional.

Saber reconhecer o fim de um ciclo, agradecer pelo que foi vivido e, só então, seguir para o próximo desafio é mais do que maturidade — é estratégia. As informações foram retiradas de Inc.com.

A habilidade que separa profissionais medianos dos líderes do futuro

Em ambientes de alta pressão, como o da música ou do mundo corporativo, é comum que profissionais passem de um projeto a outro sem refletir sobre os aprendizados, frustrações ou conquistas do que ficou para trás.

Taylor Swift faz o oposto, ela encerra intencionalmente cada fase a permite abrir espaço mental e emocional para criar algo novo, com mais profundidade e foco.

No mercado de trabalho, essa mesma prática pode ser a diferença entre um profissional estagnado e aquele que evolui com consistência.

Refletir sobre experiências anteriores, processar emoções e dar significado aos encerramentos é uma forma de manter o equilíbrio e a clareza, dois pilares da inteligência emocional, cada vez mais valorizada por empresas de todos os setores.

Por que saber ‘encerrar’ também é competência profissional

O ritual de Swift acontece sempre antes de iniciar uma nova era artística. Não é sobre apego ao passado, mas sobre respeitar o que foi vivido. “Obrigada, preciso fazer essa coisa nova agora”, explica a cantora, revelando um nível raro de autoconhecimento e desapego.

The Tortured Poets Department, álbum que ela ouviu para se despedir, não foi qualquer projeto, surgiu em um momento emocionalmente delicado, após um término e intensa exposição pública. Mesmo assim, vendeu 2,6 milhões de unidades na primeira semana, bateu recordes de vinil e se tornou um dos discos mais reproduzidos da história.

Encerrar um projeto desse porte, emocionalmente carregado e comercialmente bem-sucedido, exige muito mais que disciplina. Exige inteligência emocional para não ficar preso ao que já deu certo — um erro comum entre profissionais que tentam repetir fórmulas antigas por medo de falhar no novo.

O impacto direto da inteligência emocional na carreira

Ao escutar seu álbum anterior antes de lançar The Life of a Showgirl, Taylor Swift se permitiu encerrar com respeito um capítulo importante de sua carreira. Essa pausa é uma forma de preparo. Antes de executar, ela processa.

É o que falta para muitos profissionais: parar, avaliar, entender os próprios sentimentos e só depois tomar decisões. Essa é a base da inteligência emocional que, segundo o Fórum Econômico Mundial, é uma das 10 principais habilidades do profissional do futuro.

Além disso, saber lidar com transições, de cargo, equipe, empresa ou desafio, é vital em um mundo onde mudanças são constantes. Os profissionais que crescem são justamente aqueles que sabem encerrar com maturidade o que passou e se posicionar com confiança diante do que vem.

