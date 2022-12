Sympla, Pampili, Catho e mais 21 empresas com mais de 150 vagas de emprego; há opção em home office

A taxa de desemprego no Brasil, apesar de elevada, recuou para 8,7%, o que representa 9,5 milhões de pessoas, no terceiro trimestre de 2022, segundo pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

E, embora no horizonte exista uma recessão, a tendência é que, pelo menos as empresas brasileiras continuem contratando.

Pensando em quem está em busca de um novo emprego, EXAME separou 24 empresad que estão com mais de 150 vagas de emprego para diversas cidades do país.

Há oportunidades para as áreas de administração, vendas, comercial, comunicação, marketing, entre outras. As oportunidades vão de Jovem Aprendiz a Gerente, com posições em modelos de trabalho híbridos, presenciais e remotos.

Confira, a seguir, 24 empresas com 150 vagas de emprego abertas; há opções de home office, trabalho híbrido e presencial:

VCRP Brasil

O grupo de comunicação VCRP Brasil está com uma vaga para de Analista de Conteúdo com foco em mídias sociais. Para conferir outras informações e se candidatar acesse aqui.

Shopper

A Shopper, maior supermercado 100% online do país, está com 11 vagas abertas em São Paulo, Osasco e Ribeirão Preto. As oportunidades são para analista de Controladoria (jr), analista Financeiro (jr), aprendiz de Relacionamento com o Cliente, desenvolvedor mobile (jr/remoto), auxiliar de Enfermagem, auxiliar de Limpeza, entre outras.

Para se candidatar a uma das vagas, o interessado acessa este link. A Shopper tem mais de 600 mil usuários cadastrados na sua plataforma e está presente em 120 municípios paulistas. A empresa tem 1.650 colaboradores no time e contrata cerca de 100 pessoas por mês, ritmo que deve ser mantido em razão do seu crescimento e da expansão das atividades no estado de São Paulo.

Adyen

A Adyen, empresa global de tecnologia de pagamentos que conta com escritórios em mais de 27 cidades pelo mundo, está com oportunidades em São Paulo para: analista de negócios, líder de risco, engenheiro de suporte técnico, engenheiro de infraestrutura, especialista em supply chain (PDV), analista de dados (estratégicos para preços), gerente de produtos e parcerias, especialista em aquisição e produtos, gerente de contas, engenheiro front-end sênior, engenheiro JAVA sênior, recrutador sênior (tecnologia e negócios), gerente de produtos (pagamentos pessoais). Para se candidatar e participar do processo seletivo acesse este link.

Grupo Travelex Confidence

O Grupo Travelex Confidence, maior especialista em câmbio do mundo, formado pelo Travelex Bank e pela corretora Travelex Confidence, está com oportunidades de trabalho para áreas administrativas, de tecnologia, vendas, entre outras. Para saber mais e se inscrever, acesse aqui.

Nowports

A logtech Nowports, maior agente de carga digital da América Latina para importação e exportação, está com 5 vagas abertas para executivo de contas, executivo de contas (sênior), data analyst, shipments analyst e customer success team lead.

Para se candidatar, o interessado deve acessar este link. A Nowports combina logística com ferramentas financeiras e tecnológicas para transportar cargas de forma eficiente, transparente e segura para todos os países do mundo.

Foxbit

A Foxbit, uma das maiores e mais antigas exchanges de criptomoedas do mundo, tem vagas abertas para Analista de Conteúdo Sênior, Designer/Videomaker Pleno, Mobile Engineer Pleno, Backend Engineer - Sênior/Lead, Analista de Relacionamento/Customer Experience Pleno, Analista de Tesouraria Sênior, Product Manager Senior e Security Analyst Pleno. Os interessados em se candidatar a uma das vagas devem acessar este link.

Provu

A Provu, fintech de meios de pagamento e crédito pessoal, está com vagas abertas para trabalho em modelo home office, com eventuais idas ao escritório em São Paulo. Entre as oportunidades oferecidas estão para o cargo de Auxiliar de Cobrança, Analista de Business Intelligence Sênior, Coordenador de CRM, Coordenador de Operação de Cobrança e Engenheiro de Dados Pleno.

A Provu também possui um banco de talentos voltado para mulheres atuarem na área de tecnologia da empresa, e ainda conta com um banco de talentos para cadastro. Os interessados devem se candidatar neste link.

Zapay

A Zapay, startup de tecnologia focada em facilitar a vida dos proprietários de veículos, está com oportunidades de emprego para os cargos de Analista de CRM , Analista de CRO, Desenvolvedor Back End e Tech Manager.

As vagas são para trabalho home office em horário flexível. Entre os benefícios oferecidos estão day off no dia ou mês do aniversário, plano de saúde Amil, cartão Flash e Keiken Benefícios. Para mais informações, os interessados devem acessar o link.

Justos

A Justos - startup de seguro auto que tem por objetivo democratizar o acesso ao serviço no Brasil e precificar de maneira mais justa os bons motoristas, está com duas vagas abertas nas áreas de Designer e Vendas. Para se candidatar, basta acessar aqui.

Alt.bank

O alt.bank, fintech brasileira focada em promover práticas justas por meio da justiça financeira, está com vagas abertas em áreas de marketing e tecnologia, incluindo busca constante por desenvolvedores. Para se candidatar, clique aqui!

AVLA

A AVLA, insurtech chilena de seguros empresariais, está com novas posições em aberto em sua unidade no Brasil. As oportunidades são para atuar em São Paulo e as áreas disponíveis são: Gerente Comercial, Gerente Subscrição, Coordenador de Crédito e Estágio em Auditoria Interna.

Além das vagas atuais, a insurtech espera abrir mais de 60 posições para 2023. Os interessados podem se candidatar pelo LinkedIn.

SoluCX

A SoluCX, líder em pesquisas de satisfação e NPS no Brasil, está com 7 posições em aberto recentemente. Entre as vagas disponíveis, estão Account Executive, Analista em Sustentação (JR), Desenvolvedor DBA I (PL), Desenvolvedor Frontend Vue I (SR), Desenvolvedor Fullstack Vue TS I (SR) e estágio em Inteligência Emocional e Operações - Base de Dados. Os candidatos interessados podem cadastrar o currículo no site da empresa.

Creditú

A fintech Creditú está com uma oportunidade para o cargo de consultor comercial. O profissional será responsável pelo relacionamento com canais de vendas, por isso é necessário ter conhecimento sobre o mercado imobiliário. A posição é CLT, com comissão. Os interessados podem enviar seu currículo para o e-mail: selecao@creditu.com.

Transfero

A Transfero, empresa internacional de soluções financeiras baseadas em tecnologia Blockchain, está com três vagas abertas para trabalho no sistema híbrido no Rio de Janeiro, nas posições como Senior Software Engineer, Analista de Compliance Pleno e Frontend Developer. Os interessados devem se cadastrar neste link.

iugu

A iugu, empresa de tecnologia para gestão e automatização de meios de pagamento, está com 14 vagas disponíveis para atuar nas áreas Jurídico, Engenharia (Desenvolvimento), Sucesso do Cliente, Comercial, Tesouraria e Integrações.

As posições são para atuar em São Paulo (SP) e em Curitiba (PR), no modelo híbrido - 2x por semana presencial e 3x home office.

Todas as vagas são regime CLT e contam com plano de saúde e odontológico Sulamérica (ambos sem desconto e sem copay para os iuguers – como são chamados os colaboradores dentro da empresa, e o primeiro dependente), seguro de vida e Gympass, assim como benefícios flexíveis: saldo flex de R$ 660,00 (VA/ VR, cultura, saúde, educação) e R$ 370,00 para mobilidade. Os interessados, podem ter acesso às posições disponíveis e se cadastrar por meio do site.

Catho

A Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos, que recentemente aderiu permanentemente ao trabalho remoto para todos os colaboradores, está com 13 vagas abertas. As oportunidades são para atuar nas áreas de Desenvolvimento, Infraestrutura e Devops, Produtos, Administrativo Financeiro, Gente & Gestão, B2B e B2C. Os interessados devem acessar as oportunidades e se cadastrar aqui.

Casar.com

O Casar.com está com uma oportunidade para Analista FP&A Pleno. Para candidatar-se, basta acessar o link em que poderá também acompanhar novas posições para fazer parte da empresa.

Flexpag

A Flexpag, pioneira em soluções de pagamentos digitais para companhias de água, luz, gás e telecom – as chamadas utilities, oferece 26 posições de trabalho, nas cidades de São Paulo e Recife, em diversos cargos de tecnologia e gerente de contas. A empresa também possui um banco de talentos para cadastro. Os interessados devem acessar este link.

Logstore

A Logstore, startup que amplia a integração entre o varejo físico e o digital por meio de softwares como serviço (SaaS), está com 21 vagas abertas para diversas áreas como tecnologia, Gerente de produto, Criador de Conteúdo, Suporte e Analista de Comunidade. Com sede em São Paulo, a Logstore tem oportunidades em modelo híbrido para atuação em todo o país. Para outras informações sobre as vagas clique aqui.

Sympla

A Sympla, maior ecossistema de experiências do Brasil, está com 7 vagas em aberto para os cargos de Analista de Cybersecurity, Analista de Dados, Analista de Operações (Junior), Coordenação de Risk Intelligence, Pessoa Desenvolvedora PHP, IOS Senior e Estágio de SDR. As vagas são em regime efetivo (exceto estágio) e com possibilidade de trabalho remoto. Para mais informações acesse o site.

Sinqia

A Sinqia, maior empresa de tecnologia para o setor financeiro no Brasil, está com inúmeras vagas em aberto, algumas delas em regime 100% remoto ou híbrido. Também há oportunidades PCD. A empresa oferece benefícios flexíveis, em que cada colaborador os escolhe de acordo com suas necessidades. Entre os benefícios, estão inclusos: vale-transporte, assistência médica, seguro de vida, auxílio-creche, convênio com o Gympass, ginástica laboral, day off no aniversário, entre outros.

Reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar pelo GPTW (Great Place To Work) nos últimos quatro anos, a Sinqia é uma das companhias que mais crescem no Brasil, além de ser a principal fornecedora de tecnologia e serviços para o setor financeiro. Em 2022, foi eleita, pela 5ª vez como uma das 100 maiores Fintechs do Mundo, de acordo com a IDC e recebeu nota elevada no eNPS (employee Net Promoter Score), métrica utilizada para avaliar o nível de satisfação dos funcionários. Interessados devem se candidatar por meio do site. Para candidatura das vagas para unidade de serviços o endereço é neste link.

FEBA CAPITAL

A empresa americana de investimentos, FEBA CAPITAL, está com 7 oportunidades abertas para profissionais que queiram trabalhar de maneira 100% remota nas áreas de desenvolvimento e design. As vagas são para os cargos de Backend/API Engineer, Full Stack Engineer, Senior PHP Developer, Mobile Applications Developer, Senior Front-end Developer, Senior UI/ UX Designer e Senior Product Designer. Se interessou por alguma vaga? Basta se inscrever pelo site da Feba.

Coalize

A Coalize, solução tecnológica que auxilia o RH das empresas, está com vagas abertas para o cargo de Desenvolvedor PHP Backend. Para continuar inovando o RH tech do Brasil, a startup também oferece oportunidades para quem procura estágio, com vagas abertas na área comercial e suporte ao cliente. Os interessados podem se candidatar por meio do site da Coalize.

Pampili

A Pampili, líder no segmento de moda infantil feminina, está com uma vaga aberta para Analista de Marketing. É necessário posicionamento e faturamento de marca nos canais, apresentar e acompanhar indicadores de custo, produtividade e resultado. Os interessados podem se candidatar no e-mail: talentos@pampili.com.br.

