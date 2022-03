Startse lança curso gratuito para formar até 500 mil programadores

Na próxima segunda-feira, 28, a Startse, startup de educação focada em tecnologia, lançará um curso gratuito de formação para programadores. Com duração de 100 horas, a capacitação ensinará os alunos a programar em linguagens como HTLM, CSS, SqL e Java Script.

O programa terá duração de 12 semanas e será totalmente on-line, com aulas gravadas, mentorias ao vivo e emissão de certificado.

Não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia, basta ser aprovado no processo seletivo, que contará com um teste de nivelamento. O foco será formar jovens adultos entre 18 e 35 anos.

A iniciativa faz parte de um novo projeto da Startse, o TechAcademy, escola que pretende formar, gratuitamente, 500 mil desenvolvedores e programadores até 2025.

“Se não acelerarmos a formação de pessoas na área de tecnologia, o Brasil corre o risco de um verdadeiro apagão de sua transformação digital”, diz Junior Borneli, CEO da StartSe.

E vagas para esses profissionais não faltam. Dados da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro), apontam que atualmente há 100 mil postos de trabalho disponíveis no setor, mas faltam profissionais qualificados.

Por isso, além de oferecer a capacitação, a Startse também criará um banco de talentos, já com os primeiros concluintes, que poderá ser consultado por empresas que são clientes da startup.

Para essa primeira turma também não haverá limite de vagas, o número de alunos dependerá da quantidade de inscritos e aprovados na seleção. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 28 de março até o dia 10 de abril, no link.