Carreira

Sorte ou método? A ciência por trás de tomar decisões que abrem portas

A ciência mostra que sorte é menos acaso e mais resultado de escolhas estruturadas, e isso faz diferença na carreira

(konstantynov/Thinkstock)

(konstantynov/Thinkstock)

Da Redação
Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Quando um jovem profissional recebe uma promoção repentina ou assume um projeto estratégico, muitas vezes se fala em “sorte”. O estudo “Success and luck in creative careers” indicam que o que chamamos de sorte pode estar ligado a decisões bem tomadas — e não apenas a acaso.

O estudo “A path analysis of effects of the career locus of control dimensions and career decision‑making self‑efficacy” mostra que fatores como autoconfiança decisional, locus de controle interno e a capacidade de transformar oportunidades em escolhas conscientes influenciam a trajetória profissional. 

O papel da ‘sorte’ nas carreiras e o que a ciência revela

A ideia de que o sucesso profissional depende exclusivamente de mérito e preparo esbarra em dados que mostram um papel significativo do acaso, ou melhor, em fatores que escapam ao controle imediato.

Manter a noção de “sorte” como inexorável pode reduzir a capacidade de aprendizado e intervenção sobre a própria trajetória.

Por que entender a sorte como método importa para você

Se você está em uma fase de construção ou aceleração de carreira — buscando vaga de gestão, protagonismo em negócios, ou se preparar para cargos-chave — perceber que a “sorte” está menos no acaso e mais na preparação faz a diferença. 

Significa que seu próximo salto não depende apenas de estar no lugar certo no momento certo, mas de tomar as decisões certas, estar pronto quando o momento chegar e ter visão para aproveitar

Em contextos corporativos competitivos, onde muitos talentos têm técnica e esforço, o diferencial pode estar justamente na decisão. E, ao reconhecer isso, você assume o controle daquilo que antes parecia sorte.

O que você pode aprender com as decisões que moldaram um dos maiores CEOs do país

Aprenda com quem transformou decisões estratégicas em uma carreira de impacto.

Na masterclass gratuita com Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, você vai entender como escolhas conscientes — nas horas certas — constroem trajetórias sólidas, aceleram o crescimento profissional e formam líderes preparados para o futuro.

Ao se inscrever gratuitamente, você poderá acessar conteúdos exclusivos, por exemplo…

  • As decisões que ampliam oportunidades ao longo da carreira
  • Como crescer dentro das empresas com consistência e visão
  • Como equilibrar risco, ética, coragem e longo prazo
  • Os princípios que guiam decisões estratégicas de liderança

É a sua chance de aprender diretamente com um dos principais executivos do país — e aplicar esses ensinamentos no seu desenvolvimento profissional.

As vagas são gratuitas e limitadas. Inscreva-se agora e fortaleça sua capacidade de decisão.

