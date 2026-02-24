‘Sonhos só viram realidade com ação e disciplina’: uma jornada de propósito que virou liderança

“Eu venho de uma família de professores. A educação sempre foi o centro da mesa.”

É assim que Lorena Stephanie começa sua história.

Cearense, filha e neta de educadores, ela cresceu acreditando que o conhecimento era o instrumento mais poderoso de transformação e que ensinar era uma forma de devolver às pessoas a capacidade de sonhar.

Enquanto cursava Psicologia na Universidade Federal do Ceará, Lorena já se envolvia com projetos sociais e voluntariado. Aos 18 anos, viajou sozinha para a Índia, onde trabalhou com educação infantil em inglês, e depois foi ao Peru para arrecadar fundos para escolas rurais.

“Essas experiências me fizeram entender que o impacto social começa quando alguém decide agir. E eu queria aprender a agir melhor”, ela conta.

Foi nesse desejo que ela encontrou o Na Prática. O programa Execução de Alta Performance não existia ainda em Fortaleza, e Lorena decidiu embarcar em um ônibus rumo a Recife para participar: “Eu viajei mais de 50 horas para dois finais de semana que mudaram minha vida. Foi ali que aprendi métodos para tirar ideias do papel.”

Do Nordeste para o mundo

Durante o programa, Lorena desenvolveu seu primeiro Salto, um protótipo de comunidade voltada a compartilhar oportunidades de carreira com estudantes do Nordeste.

“Eu sentia que havia muita gente brilhante na região, mas sem acesso às mesmas chances do eixo Sul-Sudeste. Quis criar pontes”, diz Lorena.

O projeto não virou uma plataforma nacional, mas foi o ponto de partida para tudo o que veio depois. “Sem saber, eu estava desenhando o que faço hoje, oferecer oportunidades para jovens de todo o Brasil.”

Logo após o curso, Lorena assumiu um dos maiores desafios de sua vida: liderar 2.500 voluntários em 40 cidades brasileiras como diretora nacional da AIESEC — uma das maiores organizações de juventude do mundo.

"O curso me deu as ferramentas que eu precisava para liderar com método. Eu aprendi a organizar pessoas, metas e execução" Lorena Stephanie, Head de Educação e Produtos no Na Prática

A trajetória de Lorena escalou rapidamente. Ela foi diretora nacional na Rússia, depois presidente da AIESEC no Brasil e, aos 25 anos, diretora global, coordenando 40 mil jovens em 120 países e administrando um orçamento de 5 milhões de dólares.

“Ser líder global tão jovem foi assustador, mas o que aprendi no Execução de Alta Performance me acompanhou. Eu sabia que liderança é execução com propósito”, traz Lorena.

Propósito que amadurece com o tempo

Cinco anos depois, já consolidada como líder internacional, Lorena decidiu fazer o curso Execução de Alta Performance novamente, agora na versão online, durante a pandemia.

“Foi incrível perceber como o programa se adapta à fase de vida. A primeira vez, eu tinha pouca experiência e muita vontade. Na segunda, tinha mais repertório e buscava refinamento”, Lorena fala com entusiasmo.

Dessa vez, o Salto dela foi outro, de redesenhar sua forma de inspirar e educar. “O curso me ajudou a entender que a execução não é só sobre produtividade, é sobre propósito. Eu comecei a olhar para a educação como um meio de multiplicar impacto, em contextos desafiadores.”

Essa clareza abriu novas portas. Lorena assumiu posições estratégicas no Na Prática e, hoje, é Head de Educação e Produtos, onde lidera programas executivos, conferências e experiências de aprendizado para milhares de profissionais em todo o país.

“Hoje, meu trabalho é devolver o que recebi. O mesmo curso que me ensinou a agir é o que agora ensino para outros”, conta Lorena com gratidão.

Lorena Stephanie, Head de Educação e Produtos no Na Prática

O poder de executar e não apenas sonhar

Lorena acredita que o Execução de Alta Performance é o curso ideal para quem sente que está estagnado, seja na carreira, seja em um projeto pessoal. “Muita gente tem ideias brilhantes, mas não consegue tirá-las do papel. O programa devolve o senso de protagonismo. Ele mostra que você é responsável pela sua trajetória.”

Segundo ela, a metodologia funciona porque une autoconhecimento e ferramentas práticas. “Você esclarece qual a sua ambição, aprende a definir metas viáveis e descobre como mobilizar pessoas em torno de uma ideia. É o tipo de aprendizado que transforma a forma como você pensa, trabalha e vive.”

Quando perguntada sobre como definiria o curso em uma frase, Lorena responde sem hesitar:

"É para quem quer impulsionar a carreira e transformar ideias em ação" Lorena Stephanie, Head de Educação e Produtos no Na Prática

Educar para transformar

Como facilitadora e líder, Lorena leva essa filosofia para cada turma que passa pelo programa. “Facilitar o Execução de Alta Performance é fechar um ciclo. Eu fui impactada como participante e agora posso impactar outras pessoas.”

Além de conduzir turmas e desenhar metodologias, ela também lidera uma rede nacional de facilitadores, profissionais que ensinam execução e protagonismo em diferentes regiões do Brasil. “É inspirador ver gente do país inteiro aplicando o que aprende para resolver problemas reais. A cada edição, vejo mais pessoas descobrindo seu próprio ‘Salto’.”

Propósito em movimento

Hoje, Lorena se define como alguém que une psicologia, liderança e educação para gerar impacto social.

“Minha missão é fazer com que mais pessoas tenham acesso a oportunidades e despertar nelas a coragem de liderar as transformações em que acreditam. E isso começa pela execução”, conta.

Com uma década de experiência internacional e uma carreira dedicada ao desenvolvimento de pessoas, ela resume o que aprendeu: “Ideias inspiram, mas execução transforma. É isso que faz um líder de verdade.”

