Como o BNDES PEAC FGI está destravando o acesso ao crédito para pequenas empresas

O acesso ao crédito segue como um dos principais desafios para micro, pequenas e médias empresas no Brasil. Mesmo negócios viáveis, com operação ativa e demanda consistente, muitas vezes ficam fora do sistema financeiro por não conseguirem oferecer garantias suficientes.

Para enfrentar esse gargalo estrutural, o BNDES lançou o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (PEAC). Uma de suas principais frentes é a linha PEAC FGI, que utiliza o Fundo Garantidor para Investimentos para compartilhar riscos com os bancos e facilitar a concessão de crédito.

O que é o BNDES PEAC FGI?

O Programa Emergencial de Acesso a Crédito – Fundo Garantidor para Investimentos (PEAC FGI) é uma iniciativa do BNDES que funciona como uma garantia complementar nas operações de crédito concedidas por instituições financeiras credenciadas.

Na prática, o fundo cobre parte do risco de inadimplência, permitindo que bancos ampliem a concessão de crédito a empresas que, em condições tradicionais, teriam dificuldade de aprovação.

Isso pode ser aplicado para:

- Organizar o fluxo de caixa;

- Cobrir imprevistos ou picos de despesas;

- Ampliar estoque;

- Negociar descontos em pagamentos à vista;

- Tirar do papel novos projetos;

- Expandir operação.

O programa não concede crédito diretamente, mas cria as condições para que ele chegue a quem mais precisa.

Quem pode acessar a linha

O PEAC FGI é voltado a empresas com receita bruta anual de até R$ 300 milhões, incluindo:

Microempreendedores Individuais (MEIs)



Microempresas



Pequenas e médias empresas

Cada banco participante define critérios complementares de análise, levando em conta fatores como histórico de relacionamento, fluxo de caixa e capacidade de pagamento.

Por que os fundos garantidores ganham importância?

Fundos garantidores como o PEAC FGI têm papel estratégico na política de crédito. Ao reduzir o risco para as instituições financeiras, eles ajudam a ampliar o alcance do crédito, especialmente para pequenos negócios, que concentram grande parte do emprego e da atividade econômica no país.

Segundo dados do próprio BNDES, o mecanismo já permitiu a aprovação de mais de 200 bilhões de reais em operações, funcionando como uma ponte entre empresas e o sistema financeiro em momentos de maior restrição ao crédito.

Crédito e gestão financeira caminham juntos

O acesso ao crédito, no entanto, é apenas parte da equação. Para que o recurso cumpra seu papel estratégico, é fundamental que as empresas tenham controle sobre o fluxo de caixa e clareza sobre sua capacidade de pagamento.

Ferramentas de gestão financeira ajudam empresários a planejar melhor o uso do crédito, equilibrar entradas e saídas e tomar decisões mais sustentáveis no médio e longo prazo.

O papel do BTG Pactual Empresas

No BTG Pactual Empresas, o crédito é tratado como uma solução integrada à gestão do negócio. Ao oferecer linhas conectadas a programas como o BNDES PEAC FGI, o banco reforça seu posicionamento como parceiro de empresas que precisam de fôlego financeiro para crescer com mais previsibilidade.

A proposta é combinar tecnologia, análise criteriosa e soluções digitais para facilitar o acesso ao crédito, sempre sujeito à aprovação, e apoiar o empresário na organização financeira do negócio.

Crédito como instrumento de crescimento

Mais do que um recurso emergencial, o crédito pode ser um instrumento decisivo para atravessar períodos de instabilidade, reorganizar a operação e viabilizar novos investimentos. Programas como o PEAC FGI mostram como a articulação entre políticas públicas e instituições financeiras pode ajudar a reduzir barreiras históricas e ampliar o acesso ao financiamento no Brasil.

