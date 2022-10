Salão do Estudante: evento gratuito sobre intercâmbio e trabalho no exterior começa neste sábado

Buscar uma oportunidade de estudo ou trabalho no exterior é um caminho que muitos brasileiros gostariam de seguir, seja pelos ganhos pessoais e profissionais de um intercâmbio, ou simplesmente pela vontade de aprender uma nova língua ou conhecer uma outra cultura.

Aqueles que procuram por uma experiência assim, devem ficar de olho na programação deste final de semana. Nesse sábado e domingo, 14 e 15 de outubro, a cidade de São Paulo recebe o Salão do Estudante, uma das maiores feiras de educação internacional da América Latina.

Mesmo após o hiato do setor de intercâmbios com a pandemia, Priscila Gomes, Diretora de Eventos da BMI no Brasil, empresa responsável pela feira, acredita que o interesse do brasileiro pela vivência no exterior é mais forte do que nunca.

"Foram quase 2 anos sem a realização de feiras de intercâmbio e o que nós vimos foi o que aconteceu exatamente em outros eventos que nós organizamos pelo mundo: um número estupendo de estudantes que sabiam exatamente o que estavam procurando. Nós vimos estudantes que conheciam o curso, sabiam a duração, o valor, sabiam sobre o país, a modalidade de acomodação, inclusive de visto", conta a diretora à EXAME.

A feira, composta por mais de 100 expositores de diversos países, reúne desde escolas de idioma e faculdades, até instituições e agências de fomento a imigração.

A cidade de São Paulo receberá os países: Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Irlanda, Itália, Japão, Noruega, Portugal, Reino Unido e Turquia.

Os programas contam com cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e cursos técnicos, além de cursos de idiomas, e até mesmo programas voltados ao público jovem, como temporadas de verão em outro país ou um curso de ensino médio nos EUA.

Em alguns países, além de estudar, será possível encontrar opções de trabalho, como acontece na Irlanda. Através da Seda College, escola de inglês sediada em Dublin, na Irlanda, o visitante poderá conhecer os programas de estágio que a escola oferece.

"Por exemplo, a Irlanda permite que o estudante faça um curso de línguas e trabalhe ao mesmo tempo. A Austrália também tem o mesmo tipo de estudo e trabalho, mas é com algumas regras diferentes: o estudo precisa ser com dois anos de duração no mínimo e uma pós-graduação ou uma graduação precisa estar sendo cursada para o trabalho", comenta Priscila.

Se o aluno busca uma experiência acadêmica, mas não quer desafios com uma nova língua, há dezenas de oportunidades para Portuga, que tem mais de 40 instituições representadas na feira, com instituições como a Universidade de Coimbra e o Instituto Politécnico da Guarda, oferecendo desde cursos de curta duração a programas completos de pós-graduação e mestrado.

Para aqueles que preferem uma experiência em países de língua inglesa, há mais de 30 expositores de lugares como Austrália, EUA e Canadá - além do programa de estágio na Irlanda.

Representantes dos governos também estarão presentes, como o Education in USA, que é uma rede do Departamento de Estado dos EUA, o Gouvernement du Québec, representante oficial da cidade canadense no Brasil desde 2008, o Australian Trade Commission, agência do governo australiano para promover o comércio e o investimento e o Campus France, agência oficial do governo francês para a promoção do ensino superior, recepção de estudantes e mobilidade internacional.

Ainda que o valor base de boa parte dessas experiências internacionais seja alto, a diretora do evento garante que há uma faixa de preço que pode ser acessível, mesmo para programas de educação superior.

"O valor investido para o estudo no exterior vai variar bastante. Principalmente na escolha do tipo de curso. Uma graduação, por exemplo, nos Estados Unidos existem graduações de vinte mil dólares anuais e é uma graduação de quatro anos e existem graduações na Inglaterra de vinte mil libras e anuais, mas que é uma graduação de três anos", explica.

Durante a feira, os visitantes terão a oportunidade de conhecer cursos de educação superior de diversas faculdades do mundo, sendo as principais áreas: Administração, Marketing, Arte e Design, Computação, Direito, Psicologia, Engenharia, Cuidados com a Saúde e Medicina.

Como se inscrever no evento de intercâmbio

Os interessados devem realizar a inscrição no site oficial do evento e retirar sua entrada. O evento acontece entre os dias 15 e 16 de outubro no Centro de Eventos São Luis, na Rua Luís Coelho, 323, no bairro da Consolação, em São Paulo (SP), das 14h às 18h30.

