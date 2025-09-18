Carreira

Sabesp abre vagas para seu primeiro programa de Trainee. ‘Queremos inconformados’, diz diretor de RH

Empresa busca formar 20 líderes nesta primeira fase. Inscrições começam nesta quinta-feira, 18, e vão até 13 de outubro. Veja como se inscrever

A primeira edição do trainee da Sabesp representa não apenas a entrada de novos profissionais, mas também um marco cultural (Victor Moriyama/Bloomberg/Getty Images)

Layane Serrano
Repórter

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 06h06.

A Sabesp, uma das maiores companhias de saneamento do mundo, acaba de anunciar o lançamento do seu primeiro programa de trainee, batizado de Trainee Sabesp 2026.

A iniciativa marca uma nova fase da estatal paulista, que busca atrair jovens talentos dispostos a assumir papéis de liderança em um setor estratégico para o país: o saneamento básico.

“Mais do que salário e benefícios, sabemos que os jovens de hoje querem propósito. Nosso negócio é intrinsecamente social e sustentável, e isso diferencia a Sabesp de qualquer outra empresa”, afirma Josué Bressane, diretor-executivo de Gente & Gestão da companhia.

Leia mais: O trainee que virou CEO: a história que você não conhece sobre o presidente da Nestlé Brasil

Carreira com propósito

De acordo com Bressane, o impacto social e ambiental é o principal diferencial do programa. O trainee terá contato direto com a estratégia de universalização do saneamento — compromisso da empresa de expandir o acesso à água tratada e à coleta e tratamento de esgoto, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social.

“O Programa Trainee Sabesp é a porta de entrada para jovens talentos com alto potencial, que desejam construir um legado em um setor essencial e estratégico para o futuro do Brasil”, diz o executivo.

Quem pode participar?

São 20 vagas na grande São Paulo com salário compatível no mercado, além de benefícios como vale-refeição e alimentação, plano de saúde e odontológico, e participação nos lucros.

Podem concorrer candidatos de todas as áreas de formação, com graduação concluída entre dezembro de 2021 e dezembro de 2025, de qualquer região do país.

Com experiência de mais de 30 anos na área de Gente & Gestão, Bressane destaca que o perfil desejado vai além do currículo:

  • Inconformismo: “Queremos pessoas que não se acomodam com o jeito que sempre foi feito e que tragam inovação para enfrentar grandes desafios.”
  • Colaboração: “Saber ouvir, trabalhar em equipe e construir resultados coletivos é essencial para gerar impacto real e duradouro.”

Como se inscrever?

As inscrições começam nesta quinta-feira, 18, e vão até o dia 13 de outubro pelo site da Sabesp.

Como será a trilha de desenvolvimento

O programa inclui job rotation em áreas como Engenharia, Operações, Tecnologia, Finanças, Jurídico e Meio Ambiente, além de experiências em diferentes cidades do estado de São Paulo. Os trainees terão:

  • Mentoria direta com executivos;
  • Projetos de impacto estratégico;
  • Trilha de capacitação em competências técnicas, comportamentais e de liderança;
  • Vivência prática em campo para conhecer o ciclo completo do saneamento.

Ao final, os jovens estarão preparados para ocupar posições de liderança ou funções estratégicas na companhia.

Inclusão além dos selecionados

Mesmo os candidatos que chegarem até a fase de dinâmica e não forem aprovados terão benefícios: acesso, por um ano, à plataforma de cursos online da UniSabesp, universidade corporativa da companhia, e inclusão em um banco de talentos para futuras oportunidades.

“Queremos que essa experiência já seja de aprendizado, mesmo para quem não chegar até o final”, diz Bressane.

Um marco para o futuro

A primeira edição do trainee da Sabesp, segundo o diretor, representa não apenas a entrada de novos profissionais, mas também um marco cultural.

“É o início de uma jornada que conecta carreira, propósito e a construção de um legado para o futuro do saneamento. Precisamos de talentos para nos ajudar a crescer e transformar vidas.”

