Do zero à experiência: quatro maneiras de desenvolver habilidades que abrem portas

Jovens em início de carreira precisam saber que o desenvolvimento de habilidades nos primeiros anos de trajetória profissional pode ser o diferencial entre uma jornada comum para uma de destaque.

Mais do que ter títulos ou o próprio diploma, investir continuamente em desenvolvimento técnico e interpessoal (habilidades que facilitam a interação e convivência com outras pessoas) é o que vai definir o caminho para o sucesso na carreira.

Confira a seguir quatro recomendações valiosas sobre como jovens talentos podem se preparar desde cedo para se destacar no mercado de trabalho.

1. Busque mentores, mesmo nos primeiros passos

Ao escolher em qual segmento quer atuar, é importante buscar especialistas na área para serem mentores neste começo de carreira. Isso pode acelerar significativamente o crescimento na empresa, além de garantir maior orientação, conhecimento e identificação de pontos de melhoria com mais agilidade e clareza.

Essa cultura de aprendizado mútuo é estratégica e replicável. Mesmo fora de grandes empresas, é possível se cercar de referências, observar líderes e buscar ajuda ativa de quem já percorreu caminhos semelhantes.

2. Explore os recursos disponíveis ao seu redor

Aproveitar os materiais internos, plataformas de aprendizagem e programas de treinamento disponíveis na empresa é outra forma de acelerar o desenvolvimento profissional de jovens profissionais.

Na prática, isso significa ir além do escopo do cargo e aproveitar cada oportunidade de aprendizado que a empresa oferece, um hábito que deve ser cultivado desde os primeiros meses.

3. Experiência prática e variada faz diferença

Para jovens talentos adquirirem experiência na prática, uma das alternativas é trabalhar em projetos variados, com diferentes escopos, times e setores. Isso ajuda não apenas a construir um repertório técnico mais amplo, como também desenvolve habilidades comportamentais importantes para o dia a dia, como:

Adaptabilidade

Escuta ativa

Gestão de tempo

Trabalho em equipe

Seguindo essa lógica, profissionais que se voluntariam para participar de iniciativas interdepartamentais ou que assumem novos desafios fora da zona de conforto tendem a crescer mais rápido e de forma mais estruturada.

4. Clientes também são fontes de aprendizado

Interagir com clientes (internos ou externos) é uma oportunidade valiosa de aprendizado. Entender diferentes estilos de comunicação, níveis de exigência e visões de negócio proporciona aprendizados que dificilmente se adquirem em ambientes mais fechados.

A interação constante com os clientes é uma das formas mais eficazes de desenvolver habilidades de colaboração e comunicação.

Para os jovens profissionais, isso também serve como uma janela para descobrir novas áreas de atuação, funções que antes não eram consideradas e possibilidades reais de carreira que se revelam no dia a dia da prática profissional.

