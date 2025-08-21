Recrutadores conseguem identificar 'reclamões' com apenas uma pergunta; veja qual

David Royce, empreendedor com anos de experiência na construção de empresas, desenvolveu um olhar atento para identificar candidatos que podem impactar negativamente a cultura organizacional de suas empresas.

Em suas entrevistas, ele percebeu que um dos maiores sinais de alerta é a forma como um candidato fala sobre seus empregadores anteriores. Se a ênfase estiver nas críticas sem oferecer soluções, isso pode indicar um padrão de comportamento problemático. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Uma pergunta é a chave de tudo

Royce tem uma pergunta-chave para avaliar essa questão: “como você poderia ter mudado essa situação negativa?”.

Ao ouvir relatos sobre desafios no ambiente de trabalho anterior, ele busca entender se o candidato tem uma abordagem construtiva ou apenas um comportamento reativo. Para ele, o mais importante não é a crítica em si, mas a capacidade de sugerir melhorias.

Essa postura reflete um princípio fundamental da gestão de equipes: a mentalidade proativa e positiva é essencial para manter talentos de alto desempenho. Como Royce destaca, “o principal motivo que faz com que os melhores profissionais deixem uma empresa são os colegas medíocres”. Quando um time está cercado por pessoas que apenas reclamam e não buscam soluções, isso pode comprometer a cultura organizacional e afastar os talentos mais valiosos.

Sinal de alerta para a liderança

Líderes e gestores que buscam formar equipes de alto nível devem estar atentos a esse aspecto durante o processo seletivo. Mais do que avaliar a experiência técnica, é essencial identificar candidatos que tenham um perfil positivo, colaborativo e solucionador de problemas. Afinal, o sucesso de uma organização não depende apenas de competências individuais, mas também da construção de um ambiente que favoreça o crescimento coletivo.

