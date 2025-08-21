Um dia típico na vida do CEO que acorda às 4h30, odeia reuniões e pilota um helicóptero

Acordar antes do nascer do sol, fugir de reuniões desnecessárias e relaxar pilotando um helicóptero. Parece roteiro de filme? Essa é a rotina real de Peter Beck, CEO da Rocket Lab, empresa aeroespacial que disputa espaço com a SpaceX.

Em entrevista ao Business Insider, Beck revelou os bastidores da sua rotina marcada por foco extremo, zero tempo para enrolação e uma busca constante por clareza mental. O tipo de liderança que não se vê todo dia.

Produtividade sem glamour corporativo

Peter Beck começa seu dia às 4h30 da manhã, sem café (ele ama o cheiro, mas diz que a bebida o “derruba”) e já mergulha nos e-mails dos fusos americanos.

Às 6h já está no chuveiro e, pouco depois, parte para o escritório, um trajeto de 45 minutos, aproveitado para fazer ligações.

Seu espaço de trabalho é quase vazio: laptop, pedaços de foguete e post-its organizados por prioridade. Reuniões? Só as que realmente agregam. Ele prefere resolver conversas cara a cara e evita burocracias sempre que possível.

Almoça no café da empresa (onde ele mesmo exigiu que tivesse bolo no cardápio) e, no fim do dia, está em casa para jantar com a esposa e os filhos, sem desculpas para faltar.

Depois disso, ainda trabalha um pouco mais, geralmente refletindo sobre decisões estratégicas com uma taça de vinho. Só vai dormir entre 22h e 23h, quando o corpo finalmente pede uma pausa.

O que esse estilo de vida revela sobre liderança?

Beck encontrou um modelo que reflete quem ele é: intenso, prático e apaixonado por execução. Ao cortar o excesso de reuniões, distrações e protocolos, ele consegue focar no que realmente move a Rocket Lab: decisões rápidas, engenharia de ponta e clareza estratégica.

Seu jeito de “desligar” também diz muito sobre ele. Atividades como pilotar helicópteros exigem atenção total e, justamente por isso, funcionam como válvula de escape.

Em vez de buscar descanso no ócio, ele encontra equilíbrio na concentração e isso o mantém mentalmente afiado.

Para ele, a liderança não está em comandar do alto, mas em saber onde gastar energia. E nesse ritmo fora do comum, Peter Beck vem conduzindo a Rocket Lab em direção a um espaço que, até pouco tempo atrás, era reservado apenas aos gigantes.

