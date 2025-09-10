Recebe respostas ruins do ChatGPT? Veja como começar um comando para a IA pensar antes de responder

Se você já teve a sensação de que o ChatGPT “respondeu rápido demais”, saiba que isso é comum. A inteligência artificial é programada para oferecer resultados ágeis, mas essa velocidade pode vir acompanhada de superficialidade.

A solução está em começar seu comando pedindo reflexão. Um simples “Antes de responder, faça perguntas para entender melhor o contexto” pode transformar completamente a qualidade da resposta.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

A IA deixa de agir como uma máquina de respostas genéricas e passa a interagir como um analista criterioso: primeiro investiga, depois sugere.

Por que pedir reflexão funciona

O ChatGPT não “pensa” como um humano, mas sim reconhece padrões de linguagem. Ao incentivá-lo a levantar hipóteses, fazer perguntas e explorar o cenário antes de concluir, você ativa um comportamento de análise mais profunda.

Esse método é especialmente eficaz para:

Desenvolver estratégias de negócio

Estruturar planos de marketing

Explorar mudanças de carreira

Criar soluções para novos produtos ou serviços

Analisar cenários complexos com múltiplas variáveis

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Pequenas mudanças no jeito de pedir geram grandes avanços na qualidade da resposta.

Como usar na prática

Alguns exemplos de prompts:

“Antes de sugerir um cronograma de estudo, faça perguntas para entender meus objetivos e disponibilidade.”

“Estou criando um novo serviço. Antes de sugerir nomes, me pergunte sobre o público e o diferencial.”

“Antes de escrever este artigo, pergunte quais pontos precisam ser abordados.”

Quando você orienta a IA a parar e refletir, ela oferece respostas muito mais relevantes.

Inscreva-se agora e transforme sua empresa com as tecnologias que estão moldando o futuro; garanta sua vaga neste treinamento da EXAME + Saint Paul com quatro aulas virtuais por apenas R$ 37

A grande oportunidade

O futuro do trabalho vai recompensar quem souber usar inteligência artificial de forma estratégica. Aprender a guiar a IA com prompts inteligentes é uma habilidade valiosa para qualquer profissional.

De olho nisso, EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Garanta sua vaga agora no pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME | Saint Paul. São 4 aulas online, certificado e conteúdo prático por apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.