Recebe respostas ruins do ChatGPT? Veja como começar um comando para a IA pensar antes de responder

Um pedido simples no início do prompt pode fazer o ChatGPT pensar com mais cuidado e entregar respostas muito mais úteis

Logos dos aplicativos DeepSeek e ChatGPT (Joel Saget/AFP)

Guilherme Santiago
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10h39.

Se você já teve a sensação de que o ChatGPT “respondeu rápido demais”, saiba que isso é comum. A inteligência artificial é programada para oferecer resultados ágeis, mas essa velocidade pode vir acompanhada de superficialidade.

A solução está em começar seu comando pedindo reflexão. Um simples “Antes de responder, faça perguntas para entender melhor o contexto” pode transformar completamente a qualidade da resposta.

A IA deixa de agir como uma máquina de respostas genéricas e passa a interagir como um analista criterioso: primeiro investiga, depois sugere.

Por que pedir reflexão funciona

O ChatGPT não “pensa” como um humano, mas sim reconhece padrões de linguagem. Ao incentivá-lo a levantar hipóteses, fazer perguntas e explorar o cenário antes de concluir, você ativa um comportamento de análise mais profunda.

Esse método é especialmente eficaz para:

  • Desenvolver estratégias de negócio

  • Estruturar planos de marketing

  • Explorar mudanças de carreira

  • Criar soluções para novos produtos ou serviços

  • Analisar cenários complexos com múltiplas variáveis

Pequenas mudanças no jeito de pedir geram grandes avanços na qualidade da resposta.

Como usar na prática

Alguns exemplos de prompts:

  • “Antes de sugerir um cronograma de estudo, faça perguntas para entender meus objetivos e disponibilidade.”

  • “Estou criando um novo serviço. Antes de sugerir nomes, me pergunte sobre o público e o diferencial.”

  • “Antes de escrever este artigo, pergunte quais pontos precisam ser abordados.”

Quando você orienta a IA a parar e refletir, ela oferece respostas muito mais relevantes.

A grande oportunidade

O futuro do trabalho vai recompensar quem souber usar inteligência artificial de forma estratégica. Aprender a guiar a IA com prompts inteligentes é uma habilidade valiosa para qualquer profissional.

De olho nisso, EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Garanta sua vaga agora no pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME | Saint Paul.

