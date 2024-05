Quer um trabalho internacional? Veja 6 dicas para destacar o seu perfil para vagas fora do Brasil

Com a pandemia, muitas atividades foram testadas e aprovadas no home office, o que permitiu com que muitos profissionais trabalhassem para empresas dentro e fora do Brasil, criando assim um caminho para a chamada nova "fuga de cérebros" do Brasil.

Para você que busca uma oportunidade de trabalho fora do país, seja presencial ou home office, a coach executiva Milena Brentan traz 6 dicas para você destacar o seu perfil no mercado:

Estude o idioma local

Esteja pronta para se comunicar de forma fluída na entrevista. “Se você não fala de forma nativa ou nunca usou para trabalho, corra atrás do idioma, porque quando a oportunidade chegar você estará preparado”, diz Brentan.

Atualize o LinkedIn para o inglês

“Hoje o mundo fala inglês, por isso é possível deixar o LinkedIn em inglês e ativar o botão no LinkedIn para dois idiomas. Isso é necessário para ter um CV atrativo, e não basta ser uma tradução simples, você precisa pensar nas palavras.”

Faça uma introdução clara no CV

“Faça uma introdução direta, mostre o que diferencia você, quais são as suas qualidades, o que te faz único no que você faz e que tipo de causa te interessa. Recomendo uma introdução de 5 linhas”, diz a coach. “Também vale ser direto no objetivo, ou seja, no cargo que busca atuar”, afirma a coach.

Destaque os resultados

“Além de descrever o que faz, você precisa escrever o que agregou. Os recrutadores avaliam hoje as suas qualidades por meio de suas entregas. Não basta, por exemplo, colocar que liderou 30 pessoas, mas também o objetivo que alcançaram juntos.”

Estude as múltiplas culturas

A cultura brasileira é diferente da cultura americana, asiática e europeia. O princípio primordial para dar certo na entrevista é você conhecer a cultura do recrutador. “O perfil asiático, por exemplo, é muito objetivo e valoriza sobretudo a educação. Isso será importante não apenas para passar na entrevista, mas também para se manter no trabalho”.

Destaque todos os idiomas que têm conhecimento

“Você pode achar estranho, mas informar que você fala português no LinkedIn ou no CV pode ajudar recrutadores que buscam por profissionais que falem exatamente esse idioma para um projeto específico”, afirma Brentan.