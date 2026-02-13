Quer ganhar mais? Estas 6 profissões são perfeitas para quem sonha com um salário maior

Não basta amar o que faz. É preciso também encontrar uma profissão que permita a realização de sonhos. E não dá para negar que boas remunerações podem contribuir para essas metas pessoais.

Abaixo, elencamos seis carreiras que prometem salários atrativos e são perfeitas para quem deseja ganhar mais.

Veja lista com profissões bem remuneradas

1. Especialista em Inteligência Artificial

Com a rápida adoção da inteligência artificial no mundo dos negócios, a demanda por especialistas nessa área aumentou. Enquanto isso, a oferta de talentos qualificados continua limitada. Se isso é um desafio para as empresas, para os profissionais é uma oportunidade para se destacar, virar referência num mercado em pleno crescimento e conquistar salários elevados, que podem chegar a R$ 35 mil, segundo o Guia Salarial Robert Half 2023.

2. Médicos

Lidar diretamente com a vida de outras pessoas é um desafio profissional comum na rotina dos médicos. Além da formação acadêmica extensa, uma carreira nessa área exige cuidado extremo e contínuo. Mas, em compensação, é uma profissão historicamente bem remunerada e prestigiada. Aqueles que seguem nessa carreira têm grandes chances de altos retornos financeiros. O salário base para esses profissionais varia de R$ 8 mil a R$ 20 mil, segundo o Glassdoor, dependendo da especialidade.

3. Advogados

Para os advogados, a demanda é constante. Pouco importa a época do ano ou a situação econômica do país, questões legais estão presentes em quase todos os aspectos da sociedade e dos negócios. E isso é positivo para as remunerações, que costumam se beneficiar da alta demanda por serviços jurídicos. A remuneração média para esse profissional é de R$ 5,5 mil, segundo o Glassdoor, mas pode chegar a R$ 53 mil em cargos seniores.

4. Arquitetos

Combinar criatividade com conhecimentos técnicos em construção é um desafio. Somado a isso, está a responsabilidade de garantir que os projetos atendam às normas de segurança, mas sem deixar de lado a estética. Esses aspectos justificam as altas remunerações para arquitetos talentosos.

5. Pilotos

Formar bons pilotos é um processo desafiador. Afinal, para obter uma licença, os profissionais precisam passar por um treinamento rigoroso e, muitas vezes, de alto custo. Se por um lado isso reduz o número de candidatos qualificados, por outro aumenta a competição – e com isso os salários ficam mais atrativos. A média salarial do cargo de piloto no Brasil é de R$ 11 mil por mês.

6. Engenheiro de Machine Learning

Esses profissionais são responsáveis por criar e implementar algoritmos que permitem aos sistemas melhorar seu desempenho e aprender novas funções. Assim como os especialistas em inteligência artificial, os engenheiros de machine learning são cruciais para as empresas, mas ainda com uma oferta escassa de talentos qualificados – e isso eleva as remunerações.

Independente da carreira, qual o segredo para ganhar bem?

Para além da carreira escolhida, é preciso investir na qualificação profissional para conquistar altos salários. Conforme revela o Guia Salarial Robert Half 2024, possuir um conhecimento ou especialização diferenciada no currículo é o fator mais determinante para o aumento de salário nas empresas.

O estudo mostra que profissionais com especialização diferenciada saem na frente, inclusive, daqueles com entregas e performance constantes ou experiências comprovadas na área de atuação. Mas por onde começar? Investir em treinamentos virtuais, especialmente aqueles que dão certificados para incluir no currículo, pode ser um caminho interessante.

