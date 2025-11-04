Por que ser mais gentil consigo mesmo pode te levar mais longe na carreira

Quando estamos em busca de altos objetivos profissionais, muitos de nós se encontram entre dois extremos: ser excessivamente duros consigo mesmos ou, por outro lado, aceitar o fracasso sem lutar para melhorar.

A mentalidade mais comum entre os profissionais é se exigir sempre mais, acreditando que a busca constante pela perfeição é o caminho para o sucesso.

Em um estudo publicado no Personality and Social Psychology Bulletin, pesquisadores descobriram que, ao contrário do que muitos acreditam, a autocompaixão, ou seja, ser gentil consigo mesmo após um erro, motiva mais as pessoas a melhorarem e a persistirem em seus objetivos. As informações foram retiradas de Inc.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

A autocrítica constante pode aumentar a procrastinação

Embora pareça intuitivo pensar que ser duro consigo mesmo leva a mais produtividade, a verdade é que a autocrítica excessiva aumenta o estresse e pode até mesmo causar procrastinação.

Um estudo publicado na Self and Identity revelou que quanto mais alguém se critica, mais tende a adiar suas tarefas, criando um ciclo negativo de estresse e falta de ação.

Em vez de usar a autocrítica como motivação, o ideal é adotar uma abordagem mais equilibrada: a autocompaixão, combinada com uma mentalidade de crescimento. Essa estratégia ajuda a manter o foco no aprendizado e no progresso contínuo, sem desmotivar ou paralisar.

Como equilibrar autocompaixão e desempenho

A ideia de ser “gentil consigo mesmo” não significa baixar seus padrões ou buscar objetivos menores. Pelo contrário, significa aceitar que o fracasso faz parte do processo e que o erro não é sinônimo de fracasso.

Em vez de se paralisar diante de um erro, a chave é aproveitar o aprendizado que ele proporciona.

Pessoas emocionalmente inteligentes, por exemplo, sabem que a autocompaixão não enfraquece o compromisso com a excelência.

Pelo contrário, ela alimenta a resiliência, ajudando você a se recuperar mais rápido de um tropeço e seguir em direção aos seus objetivos com mais energia e clareza.

O segredo para alcançar metas grandes

Se você deseja alcançar os seus maiores objetivos, o segredo está em aprender com os erros e não deixar que eles te paralisem. A combinação de autocompaixão e uma mentalidade de crescimento cria a base para o sucesso duradouro.

Em vez de buscar a perfeição a qualquer custo, procure aprender com cada desafio, cada tropeço e cada erro. Isso vai te impulsionar a continuar melhorando, enquanto mantém sua motivação e saúde emocional intactas.

Por fim, lembre-se de que, para alcançar o sucesso, é fundamental ser tão gentil consigo mesmo quanto seria com um colega ou amigo que está passando por uma dificuldade.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA