Quatro jeitos de líderes com mentalidade de coaching fazerem diferente — e por que dá certo

Grandes líderes são lembrados não apenas pelo que fazem, mas por como fazem. Em geral, as pessoas descrevem seus melhores coaches como aqueles que acreditaram em seu potencial, criaram espaços seguros para vulnerabilidade e investiram genuinamente em seu crescimento.

A mentalidade de coaching é uma forma de liderança que valoriza a curiosidade, a escuta e a confiança sobre o controle e o comando. Em vez de pensar “eu tenho as respostas”, o líder com esse perfil acredita que “minha equipe tem a capacidade de descobrir a solução”.

Isso mostra que o coaching eficaz depende tanto do ser quanto do fazer. As informações foram retiradas do site Bluepoint.

Quatro passos para desenvolver uma mentalidade de coaching

1. Conquiste o direito de ser coach

Antes de iniciar qualquer conversa de desenvolvimento, o líder deve refletir se já construiu a confiança e a credibilidade necessárias.

Isso envolve relações genuínas, competência consistente e um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas e seguras. Sem essa base, o coaching tende a gerar resistência e desconfiança.

2. Questione o rótulo de “incoachable”

Quando alguém parece resistente, o líder deve olhar para si mesmo e se perguntar: “O que estou fazendo ou deixando de fazer que contribui para essa resistência?”.

Esse tipo de reflexão transforma um julgamento fixo em uma mentalidade de crescimento, ampliando a capacidade de conexão e aprendizado mútuo.

3. Pratique a pausa

Diante de um problema, a tendência é responder com soluções imediatas. Um líder com mentalidade de coaching aprende a pausar conscientemente, criando espaço para que o outro pense e encontre respostas próprias.

Esse simples ato muda o papel do líder de solucionador para facilitador do pensamento.

4. Mude a narrativa interna

As histórias que o líder conta a si mesmo moldam suas ações. Narrativas tradicionais se baseiam em controle e expertise, enquanto a mentalidade de coaching enfatiza desenvolvimento, autonomia e aprendizado.

Mudar de “preciso ter as respostas” para “meu papel é ajudar os outros a descobrir as deles” é um salto decisivo para o crescimento coletivo.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.

