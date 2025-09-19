Qualquer CEO 'mataria’ para contratar alguém com essa habilidade subestimada, diz professora da NYU

Uma aluna de MBA chegou ao consultório do professor Suzy Welch, na NYU Stern School of Business, em prantos. Tinha acabado de receber o relatório de feedback 360º feito com ex-chefes e colegas. Esperava ler elogios sobre suas ideias criativas, sua visão de negócios, seu perfil inspirador. Mas o que encontrou foram comentários sobre sua capacidade de entregar tudo com precisão e antecedência. Resultado: ficou arrasada.

Foi quando ouviu da professora Suzy: “Qualquer CEO mataria para contratar alguém como você”. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Habilidade subestimada – mas valiosa

Formada em Harvard, autora de best-sellers e com mais de 40 anos de experiência no mundo corporativo, Welch defende que a habilidade mais subestimada – e mais valiosa – no mundo dos negócios é a execução. E muitos profissionais ainda não perceberam isso.

Welch afirma que o fator decisivo é quase sempre a capacidade de executar com excelência: cumprir prazos, antecipar problemas, assumir responsabilidade total por resultados e entregar além do esperado — repetidamente.

"Execução é o motor silencioso da sua carreira" Suzy Welch, na NYU Stern School of Business

A especialista defende que boa execução é uma forma de integridade profissional. Chegar no horário, estar preparado para as reuniões, manter a câmera ligada no remoto, cumprir o que prometeu — tudo isso constrói credibilidade. E credibilidade sustenta carreiras.

Uma lição de liderança

Enquanto muitos profissionais buscam reconhecimento pela criatividade ou habilidade de inspirar, os líderes das grandes organizações — aqueles que realmente tomam decisões — estão atentos a quem faz acontecer.

Aos que ainda enxergam a execução como algo operacional ou “menos nobre”, Welch vai na contramão. Para ela. liderar é, antes de tudo, entregar resultado com responsabilidade e constância.

Para quem deseja crescer na carreira, é preciso saber que boas ideias, de fato, abrem portas, mas são as entregas que mantêm você dentro delas e mais perto da liderança.

