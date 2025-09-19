Qualquer CEO 'mataria’ para contratar alguém com essa habilidade subestimada, diz professora da NYU

(Divulgação)
Content Writer
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13h26.
Uma aluna de MBA chegou ao consultório do professor Suzy Welch, na NYU Stern School of Business, em prantos. Tinha acabado de receber o relatório de feedback 360º feito com ex-chefes e colegas. Esperava ler elogios sobre suas ideias criativas, sua visão de negócios, seu perfil inspirador. Mas o que encontrou foram comentários sobre sua capacidade de entregar tudo com precisão e antecedência. Resultado: ficou arrasada.
Foi quando ouviu da professora Suzy: “Qualquer CEO mataria para contratar alguém como você”. As informações foram retiradas da CNBC Make It.
Você busca uma promoção no trabalho? Sem habilidades de liderança, o aumento pode não vir. Mas este treinamento de quatro aulas e com certificado ensina tudo o que você precisa saber para ser um líder melhor. Garanta sua vaga aqui.
Formada em Harvard, autora de best-sellers e com mais de 40 anos de experiência no mundo corporativo, Welch defende que a habilidade mais subestimada – e mais valiosa – no mundo dos negócios é a execução. E muitos profissionais ainda não perceberam isso.
Welch afirma que o fator decisivo é quase sempre a capacidade de executar com excelência: cumprir prazos, antecipar problemas, assumir responsabilidade total por resultados e entregar além do esperado — repetidamente.
A especialista defende que boa execução é uma forma de integridade profissional. Chegar no horário, estar preparado para as reuniões, manter a câmera ligada no remoto, cumprir o que prometeu — tudo isso constrói credibilidade. E credibilidade sustenta carreiras.
Não sofra com reprovações em processos seletivos. Seja o líder que o mercado procura. Invista neste treinamento de quatro aulas virtuais e com certificado de participação que ensina as habilidades de liderança essenciais. Inscreva-se aqui.
Enquanto muitos profissionais buscam reconhecimento pela criatividade ou habilidade de inspirar, os líderes das grandes organizações — aqueles que realmente tomam decisões — estão atentos a quem faz acontecer.
Aos que ainda enxergam a execução como algo operacional ou “menos nobre”, Welch vai na contramão. Para ela. liderar é, antes de tudo, entregar resultado com responsabilidade e constância.
Para quem deseja crescer na carreira, é preciso saber que boas ideias, de fato, abrem portas, mas são as entregas que mantêm você dentro delas e mais perto da liderança.
Invista no futuro da sua liderança. No pré-MBA EXAME + Saint Paul, desenvolva as habilidades para enfrentar os desafios do mercado e liderar com excelência. Inscreva-se aqui.
Para aqueles que desejam aperfeiçoar suas habilidades em gestão, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.
Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.
E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.
Os interessados devem se inscrever clicando aqui.
EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO