Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Qualquer CEO 'mataria’ para contratar alguém com essa habilidade subestimada, diz professora da NYU

Enquanto muitos profissionais apostam em ideias inovadoras e visão estratégica, CEOs seguem promovendo quem domina a habilidade que mais entrega resultados: a execução

(Divulgação)

(Divulgação)

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13h26.

Uma aluna de MBA chegou ao consultório do professor Suzy Welch, na NYU Stern School of Business, em prantos. Tinha acabado de receber o relatório de feedback 360º feito com ex-chefes e colegas. Esperava ler elogios sobre suas ideias criativas, sua visão de negócios, seu perfil inspirador. Mas o que encontrou foram comentários sobre sua capacidade de entregar tudo com precisão e antecedência. Resultado: ficou arrasada.

Foi quando ouviu da professora Suzy: “Qualquer CEO mataria para contratar alguém como você”. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Você busca uma promoção no trabalho? Sem habilidades de liderança, o aumento pode não vir. Mas este treinamento de quatro aulas e com certificado ensina tudo o que você precisa saber para ser um líder melhor. Garanta sua vaga aqui.

Habilidade subestimada – mas valiosa

Formada em Harvard, autora de best-sellers e com mais de 40 anos de experiência no mundo corporativo, Welch defende que a habilidade mais subestimada – e mais valiosa – no mundo dos negócios é a execução. E muitos profissionais ainda não perceberam isso.

Welch afirma que o fator decisivo é quase sempre a capacidade de executar com excelência: cumprir prazos, antecipar problemas, assumir responsabilidade total por resultados e entregar além do esperado — repetidamente.

"Execução é o motor silencioso da sua carreira"Suzy Welch, na NYU Stern School of Business

A especialista defende que boa execução é uma forma de integridade profissional. Chegar no horário, estar preparado para as reuniões, manter a câmera ligada no remoto, cumprir o que prometeu — tudo isso constrói credibilidade. E credibilidade sustenta carreiras.

Não sofra com reprovações em processos seletivos. Seja o líder que o mercado procura. Invista neste treinamento de quatro aulas virtuais e com certificado de participação que ensina as habilidades de liderança essenciais. Inscreva-se aqui.

Uma lição de liderança

Enquanto muitos profissionais buscam reconhecimento pela criatividade ou habilidade de inspirar, os líderes das grandes organizações — aqueles que realmente tomam decisões — estão atentos a quem faz acontecer.

Aos que ainda enxergam a execução como algo operacional ou “menos nobre”, Welch vai na contramão. Para ela. liderar é, antes de tudo, entregar resultado com responsabilidade e constância.

Para quem deseja crescer na carreira, é preciso saber que boas ideias, de fato, abrem portas, mas são as entregas que mantêm você dentro delas e mais perto da liderança.

Invista no futuro da sua liderança. No pré-MBA EXAME + Saint Paul, desenvolva as habilidades para enfrentar os desafios do mercado e liderar com excelência. Inscreva-se aqui.

Curso ensina habilidades em liderança

Para aqueles que desejam aperfeiçoar suas habilidades em gestão, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO

Acompanhe tudo sobre:Branded Marketing LiderançaBranded Marketing

Mais de Carreira

Pessoas felizes procrastinam da maneira 'certa', diz pesquisador de Harvard; veja como fazer isso

Neurocientista revela truque cerebral que pessoas bem-sucedidas usam — e qualquer um pode fazer

Primeira brasileira a estagiar no Youth Office da ONU transformou barreiras para impactar o mundo

Estágio de Verão do BTG Pactual atrai talentos globais e ajuda a reduzir a fuga de cérebros

Mais na Exame

Carreira

Pessoas felizes procrastinam da maneira 'certa', diz pesquisador de Harvard; veja como fazer isso

Um conteúdo Bússola

6 em cada 10 brasileiros estão preocupados com finanças, aponta pesquisa

Minhas Finanças

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja como participar

Tecnologia

E o TikTok? Trump fala em acordo, mas presidente da China não confirma futuro do app