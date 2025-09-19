O traço de personalidade número 1 que recrutadores buscam, segundo psicólogo: 'É valioso'

Organizações podem mudar, escopos podem se transformar, tecnologias podem evoluir. Mas uma exigência dos empregadores permanece constante ao longo do tempo: a busca por profissionais conscienciosos.

É o que afirma Benjamin Granger, psicólogo-chefe da Qualtrics, consultoria especializada em experiência do colaborador. Com mais de uma década de atuação no ambiente corporativo, ele reforça que, entre os chamados 'cinco grandes traços de personalidade' — abertura à experiência, extroversão, amabilidade, estabilidade emocional e conscienciosidade — é este último o mais valorizado nas contratações.

A explicação está no desempenho

Profissionais conscienciosos são organizados, responsáveis, detalhistas e comprometidos. Essas características, segundo Granger, predizem sucesso em diferentes cargos e funções, tornando essa habilidade comportamental um diferencial competitivo especialmente em posições de liderança.

“A função para a qual alguém é contratado pode mudar, mas a conscienciosidade se mantém como indicador de sucesso, independentemente do cargo”, afirma o psicólogo.

Um traço silencioso, mas decisivo

No ambiente corporativo, a conscienciosidade se revela em atitudes muitas vezes sutis: responder a e-mails com atenção, ser pontual, revisar um material antes de enviá-lo, demonstrar preparo para reuniões. Esses comportamentos indicam zelo, compromisso e foco nos resultados.

São essas qualidades que gerentes e executivos procuram quando buscam profissionais com potencial para liderar equipes, tocar projetos estratégicos e tomar decisões com autonomia.

Durante o processo seletivo, essa característica pode ser identificada tanto por meio de testes de personalidade baseados no modelo Big Five quanto em entrevistas comportamentais. O cuidado ao contar uma experiência passada, por exemplo, já pode indicar um perfil meticuloso.

Granger recomenda uma estrutura simples para responder esse tipo de pergunta: apresente o contexto, detalhe suas ações, compartilhe os resultados e o que aprendeu. Isso mostra organização de pensamento e clareza — pontos fortes de profissionais conscienciosos.

É possível desenvolver a conscienciosidade?

Mesmo quem não se considera naturalmente organizado pode desenvolver essa habilidade. A dica de Granger é começar pela autopercepção. Conversar com colegas de confiança ou realizar testes de personalidade online ajuda a mapear pontos fortes e áreas de melhoria.

Na prática, o desenvolvimento passa por hábitos: uso de agendas, revisões semanais de tarefas, aplicativos de organização e até coaching de produtividade. Com constância, é possível transformar esforço em rotina.

Para quem deseja crescer na carreira — especialmente em posições de gestão —, essa transformação pode ser decisiva.

Profissionais que entregam consistência ganham espaço

Em um cenário corporativo cada vez mais dinâmico e competitivo, não basta apenas ter boas ideias ou ser comunicativo. Empresas valorizam quem entrega com consistência, antecipa problemas, mantém prazos e organiza processos. É a base de qualquer liderança de alto desempenho.

A conscienciosidade, nesse contexto, representa mais do que disciplina pessoal: é um reflexo direto da capacidade de liderar com responsabilidade, atenção ao detalhe e foco em resultados sustentáveis.

Como destaca Granger, não é necessário fingir ser alguém que não se é. Mas, com prática e dedicação, é possível fortalecer essa competência e, com ela, acelerar o caminho rumo às lideranças que movem as organizações.

