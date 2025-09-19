O traço de personalidade número 1 que recrutadores buscam, segundo psicólogo: 'É valioso'

Inspiração (Thinkstock/Thinkstock)
Content Writer
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 13h44.
Organizações podem mudar, escopos podem se transformar, tecnologias podem evoluir. Mas uma exigência dos empregadores permanece constante ao longo do tempo: a busca por profissionais conscienciosos.
É o que afirma Benjamin Granger, psicólogo-chefe da Qualtrics, consultoria especializada em experiência do colaborador. Com mais de uma década de atuação no ambiente corporativo, ele reforça que, entre os chamados 'cinco grandes traços de personalidade' — abertura à experiência, extroversão, amabilidade, estabilidade emocional e conscienciosidade — é este último o mais valorizado nas contratações.
Você busca uma promoção no trabalho? Sem habilidades de liderança, o aumento pode não vir. Mas este treinamento de quatro aulas e com certificado ensina tudo o que você precisa saber para ser um líder melhor. Garanta sua vaga aqui.
Profissionais conscienciosos são organizados, responsáveis, detalhistas e comprometidos. Essas características, segundo Granger, predizem sucesso em diferentes cargos e funções, tornando essa habilidade comportamental um diferencial competitivo especialmente em posições de liderança.
“A função para a qual alguém é contratado pode mudar, mas a conscienciosidade se mantém como indicador de sucesso, independentemente do cargo”, afirma o psicólogo.
No ambiente corporativo, a conscienciosidade se revela em atitudes muitas vezes sutis: responder a e-mails com atenção, ser pontual, revisar um material antes de enviá-lo, demonstrar preparo para reuniões. Esses comportamentos indicam zelo, compromisso e foco nos resultados.
Não sofra com reprovações em processos seletivos. Seja o líder que o mercado procura. Invista neste treinamento de quatro aulas virtuais e com certificado de participação que ensina as habilidades de liderança essenciais. Inscreva-se aqui.
São essas qualidades que gerentes e executivos procuram quando buscam profissionais com potencial para liderar equipes, tocar projetos estratégicos e tomar decisões com autonomia.
Durante o processo seletivo, essa característica pode ser identificada tanto por meio de testes de personalidade baseados no modelo Big Five quanto em entrevistas comportamentais. O cuidado ao contar uma experiência passada, por exemplo, já pode indicar um perfil meticuloso.
Granger recomenda uma estrutura simples para responder esse tipo de pergunta: apresente o contexto, detalhe suas ações, compartilhe os resultados e o que aprendeu. Isso mostra organização de pensamento e clareza — pontos fortes de profissionais conscienciosos.
Mesmo quem não se considera naturalmente organizado pode desenvolver essa habilidade. A dica de Granger é começar pela autopercepção. Conversar com colegas de confiança ou realizar testes de personalidade online ajuda a mapear pontos fortes e áreas de melhoria.
Na prática, o desenvolvimento passa por hábitos: uso de agendas, revisões semanais de tarefas, aplicativos de organização e até coaching de produtividade. Com constância, é possível transformar esforço em rotina.
Para quem deseja crescer na carreira — especialmente em posições de gestão —, essa transformação pode ser decisiva.
Em um cenário corporativo cada vez mais dinâmico e competitivo, não basta apenas ter boas ideias ou ser comunicativo. Empresas valorizam quem entrega com consistência, antecipa problemas, mantém prazos e organiza processos. É a base de qualquer liderança de alto desempenho.
Invista no futuro da sua liderança. No pré-MBA EXAME + Saint Paul, desenvolva as habilidades para enfrentar os desafios do mercado e liderar com excelência. Inscreva-se aqui.
A conscienciosidade, nesse contexto, representa mais do que disciplina pessoal: é um reflexo direto da capacidade de liderar com responsabilidade, atenção ao detalhe e foco em resultados sustentáveis.
Como destaca Granger, não é necessário fingir ser alguém que não se é. Mas, com prática e dedicação, é possível fortalecer essa competência e, com ela, acelerar o caminho rumo às lideranças que movem as organizações.
Para aqueles que desejam aperfeiçoar suas habilidades em gestão, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.
Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.
E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.
Os interessados devem se inscrever clicando aqui.
EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO