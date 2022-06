Este é o novo profissional que bilionários como Bill Gates e Mark Zuckerberg procuram

Além da fortuna de centenas de bilhões de dólares, Mark Zuckerberg e Bill Gates têm algo em comum. Os dois bilionários estão apostando o futuro de suas empresas em uma nova tecnologia que desponta como a tendência do mercado de trabalho, dos negócios, da economia e da educação nos próximos anos: o metaverso. E não são só os maiores executivos do mundo que apostam no novo sistema. As principais instituições financeiras globais estimam que a economia do metaverso pode movimentar até US$ 13 trilhões.

O Metaverso é definido como um mundo alternativo baseado na Realidade Virtual, Realidade Estendida e Realidade Aumentada, que os usuários podem acessar através de vários dispositivos e plataformas diferentes. O conceito também está muito ligado ao mundo das criptomoedas, tão em evidência atualmente, e tem se tornado cada vez mais popular.

O termo veio à tona quando Mark Zuckerberg decidiu mudar o nome da sua empresa, o Facebook, para Meta, deixando claro que esse será o foco da empresa daqui pra frente. Além do rebranding, a companhia anunciou que vai investir 10 bilhões de dólares nos próximos anos para construir seu próprio ambiente no metaverso. A ideia é criar um mundo de entretenimento em que as pessoas interagem com seus avatares, interligando o real com o virtual.

Seja o profissional mais disputado por profissionais como Bill Gates e Mark Zuckerberg. Clique aqui e descubra como!

Mas nem só de entretenimento viverá o metaverso. Logo após o anúncio do Facebook, Bill Gates informou que a Microsoft também vai explorar o novo universo com uma versão mais corporativa e voltada ao trabalho. O fundador da gigante de tecnologia afirmou, inclusive, que em 3 anos, todas as reuniões de negócios ocorrerão no metaverso.

"Nos próximos dois ou três anos, prevejo que a maioria das reuniões virtuais se moverá das imagens de câmeras 2D para o metaverso, um espaço 3D com avatares digitais. O Facebook e a Microsoft recentemente revelaram suas visões para isso, o que deu à maioria das pessoas a primeira visão de como será", escreveu Gates em um artigo publicado em seu blog.

A empresa do bilionário também está desenvolvendo versões do Excel, do PowerPoint e do Teams para o metaverso, com direito a reuniões com avatares. Bill Gates ainda comentou que a Microsoft planeja lançar uma versão provisória do seu metaverso já em 2022: "[Esta versão] usa sua webcam para animar um avatar usado em a configuração 2D atual", explicou.

Metaverso: como funciona na prática?

A questão é que para que tudo isso funcione, são necessários profissionais que entendam e saibam desenvolver o metaverso, assim como foi com a internet nos seus primórdios. O problema, no entanto, é que por ser uma tecnologia tão recente e em seu momento embrionário, são poucos os profissionais que sabem lidar com o metaverso. O cenário geral contém:

milhares de empresas (grandes, médias e pequenas) enxergando o metaverso como a maior tendência dos próximos anos e tentando aproveitá-la desde o seu início;

poucos profissionais especializados e que sabem trabalhar para o desenvolvimento do metaverso.

O resultado é uma alta demanda e baixa disponibilidade de pessoas qualificadas. Por esse motivo, os salários oferecidos por empresas passam dos R$ 25 mil para alguns cargos. Especialistas são unânimes em dizer que novos empregos e oportunidades relacionadas ao metaverso devem surgir nos próximos anos. Afinal, mais do que construir esse universo, o mercado também precisará de pessoas capazes de entendê-lo e de orientar essa transição.

Dê o primeiro passo para conquistar o seu espaço no metaverso! Clique aqui e conheça a 1ª formação dedicada a preparar profissionais para a maior revolução empresarial e tecnológica do século

Como se tornar o profissional buscado por Gates e Zuckerberg

De olho na crescente relevância do metaverso no mundo corporativo (e na enorme oportunidade que isso representa para empresas e profissionais), a EXAME Academy e o Ibmec, uma das mais tradicionais escolas de negócios do país, desenvolveram o Master em Digital Manager e Metaverso. Em nível de pós-graduação, o curso conta com um grupo docente de peso (composto por profissionais de mercado) e mais de 90 horas de atividades práticas. Saiba mais aqui.

Para que os interessados possam conhecer o conteúdo antes de comprá-lo, as quatro primeiras aulas da formação serão disponibilizadas de maneira 100% gratuita a partir do dia 20 de junho. O conteúdo será entregue de forma online, e todos que participarem terão direito a um certificado de participação – independentemente de decidirem, ou não, fazer o curso completo. Para participar, basta realizar sua inscrição clicando aqui ou no botão abaixo.

QUERO PARTICIPAR DAS 4 AULAS GRATUITAS DO MBA EM DIGITAL MANAGER E METAVERSO DO IBMEC EM PARCERIA COM A EXAME