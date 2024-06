Pré-MBA: EXAME oferece certificado a quem participar de curso gratuito sobre finanças corporativas

Empresa de RH lança programa para conectar empresas e profissionais do RS, veja como participar

Nesta quarta-feira, 5, o governador Eduardo Leite se reúne com o governo federal em Brasília para pedir apoio à manutenção de empregos e reposição da arrecadação no RS. Veja como as empresas e candidatos poderão participar gratuitamente do programa "Todos pelo RS"