Por que tantos millennials fizeram tudo certo — e ainda assim estão perdidos

Eles estudaram como nunca, colecionaram diplomas, fizeram tudo "certo" e ainda assim estão paralisados. A geração millennial, que entrou no mercado com a promessa de estabilidade via qualificação, vive hoje uma realidade de frustração, estagnação e excesso de pressão.
Os millennials formam a geração mais educada da história dos Estados Unidos. Ainda assim, enfrentam salários mais baixos, benefícios escassos e instabilidade profissional, algo impensável para seus pais, muitos dos quais chegaram a cargos estáveis com menor nível de escolaridade. As informações foram retiradas de Forbes.
Mesmo aqueles que se adaptaram ao novo cenário enfrentam outro tipo de cobrança: o medo de ficar para trás. A ascensão da inteligência artificial e da automação gerou a pressão de se reinventar o tempo todo apenas para continuar relevante.
A sensação de instabilidade se tornou permanente, e a fidelidade a uma única empresa deixou de ser uma virtude.
As consequências desse cenário não são apenas financeiras. O desgaste emocional é visível. Ao contrário da geração Z, os millennials não se sentem autorizados a pausar.
O culto à produtividade constante e a comparação desenfreada, alimentada pelas redes sociais, só agravam a sensação de inadequação. O sucesso do outro parece fácil, acessível e rápido, e isso aciona um gatilho constante de insuficiência.
Diante da frustração com o mercado tradicional, muitos millennials estão buscando no empreendedorismo uma alternativa. Não por vocação, mas por necessidade.
A mudança de mentalidade é que o sucesso, agora, não tem mais a ver com status, e sim com liberdade. Flexibilidade, tempo e autonomia passaram a ser os novos indicadores de realização.
A geração mais educada percebeu que saber muito não é o suficiente. O que passa a valer agora é a capacidade de adaptação, reinvenção e conexão.
Mentoria, rede de contatos, experiência de campo e inteligência emocional se tornaram tão ou mais importantes que os diplomas acumulados.
