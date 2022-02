PicPay oferece curso gratuito de programação com 50 mil vagas

O aplicativo de pagamentos PicPay, em parceria com a escola digital Kenzie Academy, vai oferecer um curso introdutório à programação com quatro aulas gratuitas, para 50 mil pessoas.

Segundo a empresa, não é necessário ter nenhum conhecimento prévio na área. Durante o curso, os alunos vão conhecer o mercado de tecnologia e aprender o básico de HTML, CSS e JavaScript, as principais linguagens de programação utilizadas no mercado.

A área é apontada como uma das mais promissoras do mercado de trabalho e costuma ter mais oportunidades do que profissionais para preenchê-las.

No curso, os estudantes vão desenvolver um projeto profissional do zero, que depois poderá ser usado como portfólio. Todos os participantes das aulas vão receber um certificado.

Ao fim do curso, mulheres, pessoas com deficiência (PCD), pessoas negras ou que se identifiquem como LGBTQIA+ vão concorrer a três bolsas no valor de R$ 5 mil na carteira PicPay para incentivar a formação na Kenzie Academy de Full-Stack (profissional com perfil mais amplo, que pode atuar tanto em Front-End quanto Back-End). A ideia, de acordo com o PicPay, é estimular a diversidade.

As inscrições podem ser feitas neste link.