Os quatro erros logístico que pode arruinar sua operação — mesmo com um bom plano de negócios

Em ambientes de alta performance, decisões rápidas são esperadas. Mas decisões estratégicas — aquelas que impactam diretamente a execução do negócio — exigem visão de longo prazo.

No mundo real, onde inflação, instabilidade econômica e gargalos logísticos são desafios diários, muitos profissionais ainda caem em uma armadilha clássica,como reduzir custos a qualquer preço. Principalmente na hora de escolher fornecedores logísticos.

Segundo Steve Sensing, presidente da divisão de Supply Chain da Ryder System Inc., cortar custos com logística pode parecer eficiente no papel, mas é um dos erros mais caros que líderes em ascensão podem cometer.

A seguir, veja os quatro maiores riscos dessa decisão, e por que executivos de alta performance devem avaliá-los com atenção estratégica. As informações foram retiradas de Inc.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

1. Custos ocultos podem corroer sua margem sem aviso

O fornecedor mais barato raramente é o mais eficiente. Tarifas atrativas escondem custos secundários: embalagens mal otimizadas, pouca flexibilidade de entrega, contratos engessados.

Esses elementos, muitas vezes negligenciados, aumentam silenciosamente o custo final por envio — enquanto limitam a capacidade de resposta do seu time e a escalabilidade do negócio.

Alta performance exige previsibilidade e margem de manobra. Fornecedores experientes conseguem negociar melhores contratos com transportadoras, absorver picos de demanda e entregar mais com menos esforço operacional.

2. Seu parceiro logístico também representa sua marca

O cliente não sabe (e não se importa) quem fez o envio — ele vê a caixa, a embalagem, a experiência.

Se seu produto chega amassado, atrasado ou mal apresentado, a percepção negativa recai sobre você, não sobre o operador logístico.

Empresas que constroem marcas fortes investem em parceiros que entendem isso: que cuidam do unboxing, da embalagem, do cuidado com cada detalhe. Esses são elementos que fidelizam — e que o “mais barato” geralmente ignora.

3. Sem tecnologia, sua operação não evolui

A logística atual é orientada por dados: automação, rastreamento em tempo real, dashboards de performance. Fornecedores com preços abaixo do mercado normalmente não investem em inovação. E isso é um risco direto à sua vantagem competitiva.

DO 0 AOS US$ 12 BILHÕES: aprenda à aplicar os princípios essenciais de liderança e equilíbrio para desenvolver uma carreira de sucesso com Pedro Franceschi, um prodígio do Vale do Silício. Inscreva-se gratuitamente

Empresas que buscam alta performance precisam de parceiros que ajudem a antecipar gargalos, prever rotas alternativas e otimizar o tempo da equipe — não de fornecedores que apenas entregam pedidos.

4. Se seu fornecedor quebra, seu negócio para

Sim, o pior cenário pode acontecer: o operador mais barato pode não sustentar a operação a médio prazo. Preços artificialmente baixos escondem modelos de negócio frágeis, com pouca margem e alto risco de colapso.

Quando isso acontece, o prejuízo vai além do financeiro: pedidos não entregues, estoque preso, perda de confiança do consumidor e desorganização interna.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões

Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores

Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios

Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!