Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

O segredo de carreira dos grandes CEOs: a escalada do estágio ao C-level

Casos como os de Nike, P&G e BTG Pactual mostram como o alinhamento de cultura e resiliência transformam estagiários nos maiores líderes do mercado

Crescimento, ascensão profissional, sucesso (shutter_m/Thinkstock)

Crescimento, ascensão profissional, sucesso (shutter_m/Thinkstock)

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 1 de abril de 2026 às 09h54.

A história de CEOs que começaram como estagiários é mais comum do que parece. Isso porque as empresas estão preferindo cultivar carreiras e dar oportunidades de crescimento interno para crescimento. 

Quando o estagiário entra na corporação, geralmente é a primeira experiência e aquele profissional é um papel em branco. A partir daí, a organização tem mais facilidade em ensinar suas regras, valores e cultura. Além de levar ao C-level uma pessoa que está inserida no desenvolvimento do negócio desde o início. 

Casos assim não são exceção e ajudam a ilustrar como essa lógica de desenvolvimento interno se traduz em carreiras que ganham escala ao longo do tempo. Quando há alinhamento entre potencial individual e estratégia da empresa, o estágio deixa de ser apenas o começo e passa a ser o primeiro passo de uma trajetória consistente de crescimento.

A seguir, alguns exemplos reais de profissionais que começaram exatamente desse ponto e, ao longo dos anos, chegaram ao topo das organizações onde iniciaram suas carreiras.

Aprenda como decisões estratégicas constroem uma carreira de liderança. Inscreva-se gratuitamente na masterclass com Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual

Escalada do estágio ao C-level

Elliott Hill

Atual CEO da Nike, iniciou sua carreira como estagiário no varejo da marca em 1988. Ao longo dos anos, ganhou confiança e conquistou cargos maiores, assumiu gerências, diretorias e liderou o varejo da região da Europa, Oriente Médio e África. Em 2024 foi convidado para assumir o cargo de CEO global da empresa. 

Juliana Azevedo (P&G)

Aos 21 anos, entrou na Procter & Gamble para estagiar no marketing. Dentro da corporação aproveitou as oportunidades de crescimento que encontrou, assumiu divisões na América Latina e chegou a liderar times de de países como Estados Unidos, Índia e China. Com 22 anos de uma carreira sólida dentro da marca, em 2018, Juliana se tornou a primeira mulher a presidir a P&G no Brasil. 

Roberto Sallouti BTG Pactual

Enquanto estudava economia na Wharton School - Pensilvânia, Sallouti participou de um estágio de verão, esse foi seu primeiro contato com o Banco BTG Pactual. Ao se formar recebeu a oportunidade da contratação e desde então foi conquistando seu espaço; assumiu cargos de liderança e se destacou em seu trabalho. 

Em 2015, Roberto Sallouti assumiu o cargo de CEO do Banco BTG Pactual em um dos momentos mais desafiadores e complexos da história da instituição, liderando o processo de reestruturação, resiliência e a posterior expansão digital do banco. 

O que eles têm em comum? 

Esses profissionais têm mais do que em comum do que apenas as histórias de ascensão e sucesso. Todos eles possuem três traços que vão além do cargo  e ajudam a entender como chegaram até lá:

  1. Fidelidade à cultura organizacional: Eles não apenas aprenderam a fazer o trabalho, mas se tornaram os "guardiões" da cultura da empresa. Organizações que promovem estagiários ao topo valorizam quem tem o DNA do negócio.
  2. Visão 360°: Nenhum deles ficou na mesma mesa por 20 anos. Todos aceitaram sair da zona de conforto, essa visão do todo é indispensável para um CEO.
  3. Resiliência ao tempo: A escalada do estágio ao topo leva tempo. Ao analisar a carreira desses CEOs é notável que eles demoraram cerca de 20 anos para chegar à cadeira da presidência . Em uma era onde a média de permanência dos jovens em um emprego caiu, esses profissionais venceram pela consistência de longo prazo.

Não é sorte: é estratégia de carreira

O que essas trajetórias têm em comum não é sorte — é preparação aliada a oportunidades bem aproveitadas. Por trás de cada promoção, existe visão de longo prazo, consistência e a capacidade de aprender com quem já chegou lá. É exatamente isso que separa quem começa de quem chega ao topo.

Se você quer entender como transformar o início da sua carreira em uma trajetória de crescimento real, essa é a chance de ouvir diretamente de quem viveu esse caminho até o C-level.

Participe da masterclass com Roberto Sallouti e descubra, na prática, quais decisões, mentalidades e movimentos estratégicos podem acelerar sua jornada profissional desde agora.

A participação é gratuita e o acesso é online. Inscreva-se AQUI

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaNa Prática

Mais de Carreira

Licença-paternidade de até 20 dias: o que muda para pais e empresas no Brasil

A Geração Z não é o problema. O trabalho é que não acompanhou o mundo

Por dentro da Learn.On: a experiência que conecta o SXSW a lideranças brasileiras

Por que o RH será a área mais estratégica da próxima década

Mais na Exame

Tecnologia

Cisco sofre ataque após falha em ferramenta de segurança usada por desenvolvedores

Brasil

AtlasIntel: no 1º turno, Cleitinho tem 32,7% e Pacheco, 28,6%

Mercados

SpaceX envolve até 21 bancos no possível maior IPO da história — e um deles é brasileiro

Apresentado por NATURA

Natura lidera beleza no Brasil; Avon domina em maquiagem