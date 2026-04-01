O segredo de carreira dos grandes CEOs: a escalada do estágio ao C-level

Crescimento, ascensão profissional, sucesso (shutter_m/Thinkstock)
Estagiária
Publicado em 1 de abril de 2026 às 09h54.
A história de CEOs que começaram como estagiários é mais comum do que parece. Isso porque as empresas estão preferindo cultivar carreiras e dar oportunidades de crescimento interno para crescimento.
Quando o estagiário entra na corporação, geralmente é a primeira experiência e aquele profissional é um papel em branco. A partir daí, a organização tem mais facilidade em ensinar suas regras, valores e cultura. Além de levar ao C-level uma pessoa que está inserida no desenvolvimento do negócio desde o início.
Casos assim não são exceção e ajudam a ilustrar como essa lógica de desenvolvimento interno se traduz em carreiras que ganham escala ao longo do tempo. Quando há alinhamento entre potencial individual e estratégia da empresa, o estágio deixa de ser apenas o começo e passa a ser o primeiro passo de uma trajetória consistente de crescimento.
A seguir, alguns exemplos reais de profissionais que começaram exatamente desse ponto e, ao longo dos anos, chegaram ao topo das organizações onde iniciaram suas carreiras.Aprenda como decisões estratégicas constroem uma carreira de liderança. Inscreva-se gratuitamente na masterclass com Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual
Elliott Hill
Atual CEO da Nike, iniciou sua carreira como estagiário no varejo da marca em 1988. Ao longo dos anos, ganhou confiança e conquistou cargos maiores, assumiu gerências, diretorias e liderou o varejo da região da Europa, Oriente Médio e África. Em 2024 foi convidado para assumir o cargo de CEO global da empresa.
Juliana Azevedo (P&G)
Aos 21 anos, entrou na Procter & Gamble para estagiar no marketing. Dentro da corporação aproveitou as oportunidades de crescimento que encontrou, assumiu divisões na América Latina e chegou a liderar times de de países como Estados Unidos, Índia e China. Com 22 anos de uma carreira sólida dentro da marca, em 2018, Juliana se tornou a primeira mulher a presidir a P&G no Brasil.
Roberto Sallouti BTG Pactual
Enquanto estudava economia na Wharton School - Pensilvânia, Sallouti participou de um estágio de verão, esse foi seu primeiro contato com o Banco BTG Pactual. Ao se formar recebeu a oportunidade da contratação e desde então foi conquistando seu espaço; assumiu cargos de liderança e se destacou em seu trabalho.
Em 2015, Roberto Sallouti assumiu o cargo de CEO do Banco BTG Pactual em um dos momentos mais desafiadores e complexos da história da instituição, liderando o processo de reestruturação, resiliência e a posterior expansão digital do banco.
Esses profissionais têm mais do que em comum do que apenas as histórias de ascensão e sucesso. Todos eles possuem três traços que vão além do cargo e ajudam a entender como chegaram até lá:
O que essas trajetórias têm em comum não é sorte — é preparação aliada a oportunidades bem aproveitadas. Por trás de cada promoção, existe visão de longo prazo, consistência e a capacidade de aprender com quem já chegou lá. É exatamente isso que separa quem começa de quem chega ao topo.
Se você quer entender como transformar o início da sua carreira em uma trajetória de crescimento real, essa é a chance de ouvir diretamente de quem viveu esse caminho até o C-level.
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