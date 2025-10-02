Ela ganhava US$ 250 mil conciliando dois empregos secretamente: ‘Não anuncio o que faço’

(Pogonici/Thinkstock)
Redatora
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16h26.
Durante 18 meses, uma profissional da área de cadeia de suprimentos, chamada "Lisa", viveu uma rotina dupla: trabalhava em dois cargos de tempo integral ao mesmo tempo, em segredo.
O esforço proporcionou uma renda anual de US$ 250 mil, valor que possibilitou sustentar sua família, reforçar a poupança e garantir o futuro educacional de seus três filhos.
No entanto, o ritmo intenso levou ao esgotamento e tornou-se insustentável. Desde 2022, Lisa passou a atuar em apenas um cargo formal como gerente de supply chain, com remuneração de US$ 195 mil por ano. As informações foram retiradas do Business Insider.
Em 2023, a empresa de Lisa formalizou uma política de presença obrigatória cinco dias por semana no escritório. Para ela, que já conciliava um trajeto de mais de uma hora e compromissos familiares, o cenário exigiu negociação.
Sua saída foi recorrer à habilidade de gestão de relacionamentos: conversou com o gestor imediato e estabeleceu um acordo informal que lhe permite trabalhar três dias presencialmente e dois de casa, preservando a flexibilidade.
Essa adaptação foi fundamental para manter a produtividade e o bem-estar familiar sem perder a competitividade no mercado.
A história de Lisa mostra que o sucesso financeiro não está apenas na quantidade de empregos ou no tamanho do salário, mas na capacidade de tomar decisões conscientes, negociar limites e estruturar reservas.
Tanto para indivíduos quanto para empresas, crescimento e resiliência dependem de equilíbrio entre fluxo de caixa, planejamento de longo prazo e adaptação a novas políticas e cenários.
Lisa não apenas multiplicou sua renda temporariamente, mas soube transformar esse excedente em segurança duradoura, um princípio que vale tanto para famílias quanto para corporações.
