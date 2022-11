Nova regra permite que pessoas com deficiência obtenham o Green Card dos EUA sem falar inglês

No último dia 19, o Serviço de Cidadania e Imigração Americana (USCIS, na sigla em inglês), publicou novas regras para a concessão de vistos permanentes para emigrantes com deficiência física ou neuroatípicos.

De acordo com o comunicado, pessoas com deficiência física, mental ou de desenvolvimento podem solicitar a isenção de cumprimento dos requisitos como teste de inglês ou história na hora de requerer naturalização americana.

O texto ainda diz que, após consulta pública, o governo americano realizou uma série de mudanças a fim de facilitar o processo de concessão do Green Card para pessoas com deficiência. Entre elas estão a exclusão de perguntas sobre como as deficiências afetam a vida diária do indíviduo e datas de diagnóstico do formulário de requisição da residência permanente.

"Se o USCIS conceder a isenção, você não precisará falar inglês ou fazer o teste de história, antes necessário para a obtenção da cidadania. Essa é uma decisão humanitária, que pode criar oportunidades para inúmeras famílias", diz Leonardo Freitas, CEO da HAYMAN-WOODWARD, empresa de consultoria de imigração global.

De acordo com os Centros de Prevenção de Doenças e Controle (CDC), os Estados Unidos contam com cerca de 61 milhões de adultos com deficiência. Isso representa 26% dos adultos nos país ou 1 a cada 4 adultos.

Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência. Esse número representa 8,4% da população acima de dois anos.

