Morgan Stanley abre as inscrições para seu programa de estágio; saiba como se inscrever

O banco americano Morgan Stanley está a procura de jovens e estudantes para compor seu novo time de estagiários para 2023.

Para se inscrever, o candidato deve ser um estudante universitário e ter a graduação prevista a partir de dezembro/2023. Os cursos requeridos pela empresa mudam de acordo com a área escolhida pelo candidato. Atualmente, o banco possui posições abertas nos times de Investment Banking & Capital Markets, Sales & Trading, Research, Finance, Technology, Operations, Human Resources e Legal.

O estagiário também deve ter disponibilidade para trabalhar presencialmente na sede da empresa no Brasil, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona sul da cidade de São Paulo (SP).

Aos seus estagiários, o Morgan Stanley oferece um pacote completo de benefícios, que incluem 13ª bolsa auxílio, seguro de vida, assistência médica, vale refeição, auxílio transporte e bolsa auxílio idioma inglês.

Embora não divulgue abertamente o valor da bolsa auxílio oferecida aos estagiários, o candidato pode esperar um salário acima da média para um estágio, já que a remuneração pode facilmente passar dos R$ 2,5 mil mensais. O site Glassdoor, que reúne vagas de emprego e permite que funcionários informem seus salários e benefícios de forma anônima, crava que o salário médio nacional de Estagiário na empresa Morgan Stanley é de R$ 3.546 por mês.

Como se inscrever no estágio do Morgan Stanley

Os estudantes que sempre sonharam em trabalhar no mercado financeiro podem ter uma boa porta de entrada no setor através do estágio no Morgan Stanley, já que a instituição é mundialmente reconhecida e é um dos grandes players do mercado financeiro global.

Os candidatos devem realizar a inscrição através do site oficial do programa de estágios do banco até o dia 28 de agosto.