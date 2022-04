Mercado tech: veja mais de 80 vagas com home office para desenvolvedor

Com o aquecimento do mercado de tecnologia e a explosão de empresas focadas em soluções digitais, é de se esperar que a necessidade de contratação de profissionais ligados à área também cresça.

Para profissionais que atuam na parte de desenvolvimento de sistemas e tenham preferência de trabalhar à distância, no sistema remoto, existem diversas vagas abertas no mercado.

A EXAME separou uma seleção com mais de 80 vagas de emprego em home office para desenvolvedor, com base nos dados da plataforma Vagas.com. Confira:

Vagas na BRQ Digital Solutions

A BRQ Digital Solutions busca 15 pessoas para o cargo de Desenvolvedor Salesforce de diversos níveis - júnior, pleno e sênior. A empresa procura profissionais que possuam experiência em Apex e Aura.

Segundo a descrição da vaga, a BRQ espera que os candidatos tenham vivência com metodologia ágil de projetos e em trabalho com equipes multidisciplinares.

A faixa salarial não foi informada. Entretanto, a companhia oferece diversos benefícios, como planos de saúde e odontológico, auxílio de alimentação e refeição, horário flexível e Gympass.

A BRQ Solutions está presente no mercado de tecnologia há quase trinta anos. Atualmente, seus mais de 3 mil funcionários atuam no modelo de trabalho Anywhere Office.

O cadastro é gratuito e pode ser acessado no portal da companhia no site do Vagas.com.

Vagas na BaireDevs

A empresa de tecnologia de São Francisco (EUA) também está com vagas abertas para desenvolvedor no Brasil. Como a empresa é uma multinacional com sede nos Estados Unidos, é obrigatório um nível de inglês no mínimo avançado.

As vagas exigem, além do conhecimento na língua inglesa, conhecimento em bases de dados SQL e NoSQL, infraestrutura de TI, gestão de metodologias ágeis e experiência em testes automatizados e CI/CD.

Embora a companhia não informe a faixa salarial, na descrição da vaga a companhia diz que possui um "compensação excelente, bem acima da média do mercado". Outros benefícios incluem o envio de equipamento para o trabalho remoto e horários 100% flexíveis.

Fundada em 2009 nos EUA por dois latino-americanos, a BaireDevs está em um agressivo plano de expansão, com o intuito de se tornarem a maior companhia de terceirização de software na América Latina. Em 2021, a empresa figurou na nona colocação no grupo que mede as 10 empresas com maior crescimento no Vale do Silício.

As inscrições para o formulário da BaireDevs (em inglês) podem ser feitas por meio deste link.

Vagas na Ânima Educação

A Ânima Educação, umas maiores redes de educação privada de ensino superior do país, conta com 15 vagas abertas para a posição de Desenvolvedor Junior. O profissional será responsável por desenvolver soluções de software para garantir a qualidade e manutenibilidade do sistema e que supram as necessidades de negócio da Ânima.

A Ânima busca com candidato com conhecimento em experiência em diversas linguagens, como C#, .NET, JavaScript, CSS, entre outras. Experiência em AWS, PHP e Google BigQuery são considerados diferenciais. A companhia não informa a faixa salarial ou o rol de benefícios.

Para se cadastrar no processo seletivo da Ânima basta acessar este link.

Vagas na Capgemini

A Capgemini, multinacional francesa de tecnologia, está com 15 vagas abertas para desenvolvedor, como foco na aceleração em Servicenow. Para a posição, é necessário possuir graduação completa ou estar cursando a área de TI, possuir vivência em metodologias ágeis (Agile e Scrum), além de conhecimento e experiência em JavaScript, Angular e AngularJS.

Dentre os benefícios oferecidos, destacam-se assistência médica e odontológica, auxílio creche e academia, além de seguro de vida e descontos especiais em produtos e serviços da companhia.

Considerada uma das maiores fornecedoras de serviços de consultoria, tecnologia e outsourcing do mundo, a francesa Capgemini conta com um quadro de mais de 300 mil funcionários, espalhados por mais de 44 países.

A sede da Capgemini Brasil situa-se na cidade de Barueri (SP), possuindo operações em Campinas (SP), Araraquara (SP), Brasília (DF), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) e Blumenau (SC).

A inscrição para o processo na Capgemini pode ser feita neste link.

Vagas no Grupo Super Nosso

O Grupo Super Nosso está com 10 posições abertas para o cargo de Desenvolvedor Outsystems.

A empresa exige que o candidato tenha graduação na área de sistemas de informação, ciência da computação e similares, além de experiência prévia como analista ou desenvolvedor (a) de sistemas. Conhecimento em C e em Webforms (ASP.NET) também são requisitos para vaga.

O profissional vai trabalhar especificamente com desenvolvimento de sistemas na plataforma Outsystems. Conhecimentos em Oracle, SQL e Bootstrap não são obrigatórios, mas são considerados diferencias para a posição.

A vaga ainda conta com diversos benefícios, como assistência médica e odontológica, vale-alimentação e um programa de remuneração variável. A faixa salarial não foi informada.

O Super Nosso é uma empresa mineira no ramo supermercadista, presente no mercado desde 1998. Localizados na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana o Super Nosso está presente com 28 lojas.

As inscrições para a vaga podem ser feitas na página oficial do Grupo Nosso no Vagas.com.

