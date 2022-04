Ações do Twitter disparam após Elon Musk comprar 9% de participação

Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, comprou uma participação gigante no Twitter, o que o torna o maior acionista externo das ações da rede social, pouco depois de criticar a empresa por não defender os princípios da liberdade de expressão.

Musk possui 73.486.938 ações do Twitter, o que representa uma participação passiva de 9,2% na empresa, de acordo com o documento 13G da Securities and Exchange Commission divulgado nesta segunda-feira, 4 . A participação vale US$ 2,89 bilhões, com base no preço de fechamento do Twitter na sexta-feira, 1.

A compra ocorre menos de duas semanas depois de o homem mais rico do mundo criticar a empresa, questionando seguidores se o Twitter adere aos princípios de liberdade de expressão. “Dado que o Twitter serve como a praça pública de fato, não aderir aos princípios da liberdade de expressão mina fundamentalmente a democracia”, tuitou Musk. "O que deveria ser feito?"

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022