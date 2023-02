LinkedIn Top Voices: conheça 5 especialistas em sustentabilidade para seguir na rede social

Criado em 2015 para dar visibilidade a perfis que compartilham conteúdos relevantes e engajam a comunidade - que hoje possui mais de 850 mil usuários -, o Linkedin Top Voices é um programa global que destaca anualmente uma série de pessoas relevantes em suas respectivas áreas.

Na última edição publicada, o time do Linkedin Notícias selecionou dez criadores que discutem e trabalham com sustentabilidade, considerando aspectos como frequência das postagens, intuito, relevância e interação com o público.

“Ao passo que os profissionais se tornam cada vez mais preocupados com o impacto de suas companhias no meio ambiente, cresce a conscientização sobre as mudanças climáticas no país. Os desafios para a sustentabilidade nunca antes foram tão debatidos”, afirmam os curadores responsáveis em um artigo no LinkedIn.

Na lista, há desde jornalistas especializados na cobertura de assuntos relacionados à economia verde até profissionais focados em reduzir o impacto ambiental das empresas em que trabalham.

Veja abaixo os cinco primeiros perfis selecionados (em ordem alfabética)

1 - Aline Maldonado Locks

Engenheira ambiental de formação, Maldonado é CEO da Produzindo Certo, uma empresa que conecta produtores a organizações compromissadas com a preservação do meio ambiente.

No LinkedIn, Maldonado produz conteúdos sobre desenvolvimento sustentável, incentiva a presença feminina no campo e discute os próximos passos na busca por uma economia verde.

Segundo ela, “o agronegócio responsável vai precisar de muito mais gente, abrindo vagas para profissionais com novas qualificações”.

2 - Carlos Eduardo Marques

Marques é formado em Ciências Ambientais pela Universidade de Brasília e, atualmente, é analista em uma empresa de consultoria e avaliação de ESG.

Além disso, ele também é o fundador da Ambiafro, um hub que debate a proteção do meio ambiente em união às questões raciais.

No seu perfil, Marques promove discussões sobre a conexão entre meio ambiente e diversidade, a importância da preservação dos biomas e o papel da bioeconomia e biotecnologia na proteção ambiental.

3 - Carolina Dantas

Dantas é editora da InfoAmazônia, uma publicação focada na atualização sobre as ameaças e oportunidades do maior bioma brasileiro.

Lá, ela coordena o projeto Plena Mata, que busca promover a conservação da floresta e acabar com o desmatamento. Em seu perfil, Dantas compartilha dados, gráficos e alertas sobre o ataque ao meio ambiente.

De acordo com a jornalista, “a missão do Brasil só será cumprida se, antes de mais nada, conseguirmos promover uma redução no desmatamento e na queimada nos próximos anos”.

4 - Eliane Santos

Formada em publicidade e com mais de 15 anos de experiência no mercado de trabalho, Santos é gerente de sustentabilidade na Natura e já passou por grandes organizações como Duratex e Ifood.

Durante a sua carreira, ela trabalhou majoritariamente com comunicação. Porém, há três anos, migrou para a área de sustentabilidade.

“Resolvi aprimorar meus conhecimentos e dar mais um passo por entender que uma sociedade mais justa, tanto econômica quanto socioambientalmente falando, precisa de lideranças que incluam em suas jornadas uma visão de longo prazo”, compartilha a executiva em seu perfil.

5 - Kamila Camilo

Além de diretora de operações na Beyond Impact, Camilo também é membro de uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial para para jovens com a missão de mudar a realidade socioambiental do planeta.

Seus conteúdos abordam a luta de minorias raciais e a proteção ambiental na busca por uma economia sustentável. No Linkedin, Camilo fala de temas como desenvolvimento econômico aliado ao meio ambiente e os efeitos da destruição ambiental na sociedade.

Muitas profissões, uma só área

Apesar de terem diferentes atuações no mercado de trabalho, todos esses LinkedIn Top Voices foram reconhecidos por sua forte participação dentro do setor de sustentabilidade. Hoje, esse mercado movimenta trilhões de reais e conta com inúmeras oportunidades de emprego.

Atualmente, o Brasil já é responsável por 10% de todos os cargos verdes do mundo. Mas, segundo um estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), uma transição para a economia verde no país pode gerar até 7,1 milhões de vagas até 2030.

Ou seja, trata-se de um mercado com enorme potencial de expansão. Quem souber aproveitar esse cenário, assim como os Top Voices do LinkedIn, deve ganhar não só reconhecimento, mas ótimas remunerações.

