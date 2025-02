Latam abre mais de 890 vagas para comissários de voo e copilotos no Brasil

A Latam Brasil, empresa do setor aéreo nacional com 20,5 mil funcionários atualmente, anuncia a abertura de seu processo seletivo para tripulantes técnicos e de cabine em 2025. O novo ciclo de contratações vem logo após a empresa registrar um recorde de mais de mil novas admissões de tripulantes no Brasil em 2024, reforçando sua estratégia de expansão.

Neste novo processo seletivo, a Latam abrirá 738 vagas para Comissários de Voo e 157 vagas para Copilotos, com inscrições disponíveis a partir de 14 de fevereiro de 2025 no site da LATAM Airlines. O prazo de candidatura varia conforme o cargo – o que exige atenção dos interessados.

“A abertura de quase 900 vagas para o complemento do nosso grupo de voos em apenas 1 ano é mais um reforço do forte investimento que a LATAM tem feito no Brasil e de como é possível, com o devido planejamento, investir de forma eficiente e sustentável em um setor fundamental para a nossa economia e sociedade”, afirma Jefferson Cestari, diretor de Recursos Humanos da LATAM Brasil.

Quais são os requisitos e prazo para os Tripulantes de cabine?

Para se cadastrar na vaga de Tripulantes de cabine, os requisitos são:

Ser maior de 18 anos;

Formação: Ensino Médio Completo;

Certificado Médico Aeronáutico (CMA), com validade mínima de 1 ano - no ato da inscrição;

Imprescindível: Aprovação no exame teórico ANAC (Banca ANAC) - no ato da inscrição;

Imprescindível: Experiência de trabalho em áreas de serviços, cargos de atendimento ao cliente e/ou vendas;

Diferencial: Inglês e/ou Espanhol;

Passaporte Brasileiro válido - no momento da admissão;

Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) | Vacina de Febre amarela (FA) - no momento da admissão.

As inscrições estarão abertas de 14 a 19 de fevereiro de 2025 no site da Latam Airlines.

Atenção: Vale reforçar que, uma das mudanças implementadas pela LATAM para garantir processos seletivos mais diversos e inclusivos para tripulantes de cabine, diz respeito à exigência do idioma (inglês ou espanhol), que deixou de ser obrigatória e passou a ser desejável para o cargo. A companhia continua a aplicar o teste de idiomas para mapeamento, mas os critérios para a escolha dos candidatos são agora totalmente baseados em outras capacidades técnicas para exercício da função e em suas competências comportamentais.

Outra iniciativa para democratizar o processo seletivo é a realização de 90% das suas etapas de forma online, com apenas exames e entrevista final presencial em locais próximos ao candidato. Isso contribui para que pessoas de todos os estados possam se candidatar e participar das etapas sem a necessidade de deslocamento até São Paulo, como era feito anteriormente até 2022.

Quais são os requisitos e prazo para os Tripulantes Técnicos?

Para se cadastrar nesta vaga, os requisitos são:

Experiência mínima de 150 horas totais de voo de avião;

Licença de Piloto Comercial de Avião;

Habilitação IFRA;

Habilitação MLTE ou Tipo;

CCT de PLA;

ICAO 4 ou superior com validade mínima de 1 ano - no ato da inscrição;

CMA de primeira classe com validade mínima de 1 ano - no ato da admissão;

Curso Superior Completo;

Passaporte brasileiro válido - no momento da admissão;

Diferencial: Visto Americano (B1/B2) válido;

Diferencial: Curso de jet training ou habilitação Tipo.

O prazo para inscrição vai de 14 a 23 de fevereiro de 2025 no site da Latam Airlines.

Importante que o perfil do candidato no Trabalhe Conosco esteja utilizado e que o e-mail de contato cadastrado seja preferencialmente @gmail.

Após a seleção e aprovação no processo, os tripulantes passarão pelos devidos treinamentos oferecidos pela LATAM antes de seguir para o voo.

Como é o treinamento de tripulantes de cabine na Latam

A LATAM oferece um treinamento completo para todos os seus tripulantes de cabine que atuam em voos domésticos no Brasil e internacionais de curta e longa distância. O treinamento inicial, ou seja, para recém-contratados, tem uma carga aproximada de 234 horas e as atividades são aplicadas e conduzidas especialmente de acordo com o modelo da aeronave que o tripulante irá voar e suas configurações.

Os treinamentos são tanto online quanto práticos, e englobam simulação de atividades como pouso na água ou em floresta/mata; operação de portas e saídas de emergência da aeronave; manuseio das galleys (cozinha do avião); evacuações de emergência; primeiros socorros; atividades com fumaça e técnicas de resgates de passageiros nessas situações; além de aulas de serviço de bordo e atendimento.

Local para Treinamento de Comissários(as) na Academia Corporativa LATAM (Latam Brasil /Divulgação)

Como funciona o treinamento de pilotos da LATAM Brasil

O treinamento de tripulantes técnicos recém-admitidos na LATAM Brasil tem duração média de três a quatro meses e é dividido em três etapas:

Treinamento de Solo: Na primeira fase, os novos pilotos estudam os sistemas da aeronave, além de temas técnicos, organizacionais, legislação e regulamentação aeronáutica. Atualmente, grande parte desse treinamento ocorre de forma online, enquanto as atividades práticas são realizadas presencialmente na Academia Corporativa LATAM.

Na primeira fase, os novos pilotos estudam os sistemas da aeronave, além de temas técnicos, organizacionais, legislação e regulamentação aeronáutica. Atualmente, grande parte desse treinamento ocorre de forma online, enquanto as atividades práticas são realizadas presencialmente na Academia Corporativa LATAM. Simulador de Voo: Após concluírem o treinamento de solo, os pilotos avançam para a fase de simulador de voo, onde treinam em duplas, sob a orientação de um instrutor qualificado, em centros de treinamento certificados. Nessa etapa, são preparados para lidar com situações normais e adversas. O treinamento se encerra com uma avaliação conduzida por um examinador credenciado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que determina a aptidão dos pilotos para a próxima fase.

Após concluírem o treinamento de solo, os pilotos avançam para a fase de simulador de voo, onde treinam em duplas, sob a orientação de um instrutor qualificado, em centros de treinamento certificados. Nessa etapa, são preparados para lidar com situações normais e adversas. O treinamento se encerra com uma avaliação conduzida por um examinador credenciado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que determina a aptidão dos pilotos para a próxima fase. Instrução em Rota: A última etapa é o período de adaptação à operação da LATAM. Sob a supervisão de um comandante instrutor, os pilotos realizam voos reais, familiarizando-se com os aeroportos e rotas da companhia. Embora já estejam preparados desde a fase de simulador, precisam passar por uma avaliação final em rota para serem qualificados como copilotos ou comandantes e, assim, voarem regularmente sem a presença de um instrutor.

Além do treinamento inicial, todos os pilotos da LATAM passam anualmente por treinamentos e exames de revalidação, garantindo a manutenção dos mais altos padrões de segurança e operação.

Integração de novos pilotos e pilotas da LATAM Brasil (Latam Brasil/Divulgação)

Mais capacitação, frota ampliada e novas rotas

Em dezembro de 2024, a LATAM lançou no Brasil a Escola LATAM, um programa profissionalizante voltado para o desenvolvimento de carreiras no setor de aviação. A iniciativa teve início em janeiro de 2025 com a formação da primeira turma, composta por 70 funcionários bolsistas da própria companhia, focada na qualificação de novos mecânicos aeronáuticos. Vale destacar que a LATAM é a única companhia aérea brasileira a contar com um Centro de Instrução certificado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) para a formação de profissionais de manutenção aeronáutica.

Nos últimos dois anos, a frota da LATAM no Brasil cresceu 13%, impulsionada pela incorporação de 25 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023. Esse crescimento reflete a estratégia da companhia de expandir sua presença no mercado brasileiro.

Atualmente, a LATAM é a empresa aérea que mais adiciona voos e assentos no Brasil, operando a maior malha aérea de sua história no país, com voos para 52 aeroportos nacionais. Para 2025, a companhia projeta um aumento de até *8% na oferta doméstica de assentos (ASK)**.

No mercado internacional, a LATAM segue como a empresa que mais conecta o Brasil ao exterior, com voos próprios para 90 aeroportos ao redor do mundo. Em 2024, a companhia ampliou sua operação com novas rotas, incluindo Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago.