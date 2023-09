JBS, Emirates e outras empresas estão com mais de 5 mil vagas de trabalho. Veja os requisitos

O regime de trabalho que mescla os dias remotos e presenciais ainda é o preferido da maior parte dos entrevistados pelo Índice de Confiança Robert Half (ICRH), tanto na visão das empresas quanto na opinião dos profissionais.

Entre as companhias:

59% estão funcionando em modelo híbrido,

33% exigem a presença diária no escritório

Apenas 8% seguem totalmente em home office.

Do lado dos profissionais, a preferência pela modalidade híbrida é ainda maior:

76% a consideram como o modelo ideal de trabalho,

18% indicam o home office integral

Somente 6% o modelo presencial full time

Para você que está aberto a vagas híbridas ou presenciais, selecionamos mais de 5 mil oportunidades de trabalho em diferentes regiões do Brasil:

Emirates

A tripulação de cabine da Emirates ultrapassa 20 mil profissionais, 800 deles sendo brasileiros. O número deve aumentar, já que a companhia aérea recruta funcionários de todo o mundo como parte do seu plano de crescimento.

A tripulação de cabine da Emirates costuma viver em Dubai. Entre os benefícios, a empresa oferece à tripulação de cabine um salário competitivo e isento de impostos e bônus, elegibilidade para participação nos lucros, estadia em hotel, despesas de escala, viagens e carga com valores reduzidos, férias anuais, passagem anual de férias, acomodação mobiliada, transporte de/para o trabalho, assistência médica excelente, cobertura de seguro de vida e odontológico, serviços de lavanderia e outros benefícios.

A tripulação de cabine da Emirates também tem grandes descontos em passagens da companhia aérea para amigos e familiares.

Todos os novos tripulantes de cabine passam por oito semanas de treinamento intenso sobre os mais altos padrões de hospitalidade, segurança e prestação de serviços nas instalações de última geração da Emirates em Dubai.

Para quem deseja ser tripulante de cabine, a oportunidade de ingressar na Emirates pode estar no evento de recrutamento.

Inscrições: acesse a página de Carreiras da tripulação de cabine da Emirates.

Grupo Arizona

O Grupo Arizona, empresa de marketing, está de “portas abertas” para receber novos profissionais de atendimento, direção de arte, redação, desenvolvimento web, e muito mais.

São mais de 100 vagas disponíveis. A fase de seleção e recrutamento será realizada pela plataforma da Gupy, durante todo o mês de setembro.

O Grupo Arizona prioriza a contratação de profissionais que realmente façam a diferença. Por isso, as vagas oferecem flexibilidade para atuar tanto presencialmente, como no modelo remoto.

Inscrições: acesse a página de Carreiras do Grupo Arizona.

JBS

A JBS, empresas de alimentos, está oferecendo mais de 5 mil oportunidades de emprego para interessados de todo o país. São diversas vagas com início imediato disponíveis em São Paulo, Goiás, Bahia, Rondônia, Acre, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e no Distrito Federal.

O anúncio faz parte da segunda etapa do programa de contratações que a JBS realiza neste ano. Entre janeiro e junho de 2023, a Companhia gerou mais de 7 mil novos empregos. Agora, as vagas disponibilizadas são em plantas industriais, escritórios e centros de distribuição, para diversos cargos: operacionais, administrativos, comerciais, além de supervisão e de liderança.

Inscrições: o prazo varia conforme o preenchimento de cada vaga e as inscrições poderão ser realizadas pelo site da JBS.

Ticket

A Ticket, empresa de vale-refeição e vale-alimentação, abriu vagas de trabalho para atuação na capital paulista e em Campo Bom, município do Rio Grande do Sul. Entre os destaques, estão as oportunidades de atuação como gerente de negócios de rede, gerente comercial, assistente de relacionamento, analista de Data Science, estagiário de projetos, assistente administrativo e consultor de vendas, sendo as duas últimas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Além da remuneração, a Ticket disponibiliza um pacote de benefícios que inclui Ticket Super Flex; Ticket Transporte; Ticket Cultura; plano de saúde; plano odontológico; seguro de vida e seguro de vida diagnóstico de doenças graves; participação nos lucros; Gympass e day off de aniversário. Também oferece um pacote de cursos por meio da plataforma de treinamentos da Edenred Digital University (EDU). Ainda, a empresa conta com as práticas de Flextime, que permite flexibilidade de horários, e Flexplace, que possibilita aos times trabalharem em modelo híbrido, difundindo a cultura de inovação. E para aqueles que se destacam e visam fazer carreira fora do Brasil, existem oportunidades para trabalhar em um dos 45 países onde a empresa atua.

Inscrições: os interessados nas oportunidades devem se candidatar por meio dos links: