Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Google e diversas empresas estão com vagas home office

O trabalho remoto transformou o mercado de trabalho globalmente - não há mais fronteiras, a tecnologia permitiu essa conexão entre pessoas e empresas dos quatro cantos do mundo.

Neste cenário surgiram os nômades digitais, que com trabalho home office podem trabalhar em diferentes países sem lugar fixo, mas surgiram também os “Global Workers” que também são profissionais que trabalham home office, mas que conquistaram um espaço no mercado internacional sem precisar sair do lugar onde vivem atualmente.

Essa carreira internacional está crescendo no Brasil: entre 2020 e 2022 a quantidade dos Global Workers aumentou 491% e os salários chegam até R$ 29 mil, segundo pesquisa "Global Workers 2023 - Panorama sobre os profissionais brasileiros que trabalham para o exterior", realizada pela Husky, fintech brasileira que facilita transferências internacionais.

Para você que busca ser um Global Work ou nômade digital, selecionamos algumas oportunidades de trabalho remoto disponíveis no mercado nacional e internacional. Veja os requisitos:

BairesDev

Com sede em São Francisco, a BairesDev é uma empresa de tecnologia que oferece a terceirização de times completos de Programação, Testes, Design, Produto, dentre outros, para seus clientes.

Por ser uma empresa bastante consolidada no setor de terceirização, ela possui um processo seletivo bastante competitivo, além de um modelo de atuação 100% remoto desde muito antes da pandemia.

Inscrições: acesse o site da Remotar para ver as mais de 150 posições abertas

Conta Simples

A Conta Simples é uma fintech que oferece serviços financeiros para empresas que desejam uma solução digital para realizar a gestão de suas despesas. Ela oferece uma conta digital para pessoa jurídica e uma solução de múltiplos cartões corporativos (físicos e virtuais) que otimizam a gestão de gastos, além da gestão de despesas com relatórios automáticos e gráficos de uso.

A empresa, que foi investida pelo tradicional programa de aceleração Y Combinator, permite trabalho remoto e está com diversas posições abertas, sendo elas:

Analista de Customer Success Sênior

Analista de Cyber Security (BlueTeam) Sênior

Analista de Segurança da Informação (Governança) Júnior

Analista de Suporte ao Cliente Junior | Vaga afirmativa para pessoas negras

Cientista de Dados Sênior

Engenheira(o) de Software Backend Pleno

Engenheira(o) de Software Backend Pleno | Vaga afirmativa para pessoas negras

Engenheira(o) de Software Backend Sênior

Gerente de DHO

Inscrições: acesse o site da Remotar.

Bureau Work

A Bureau Work, plataforma de tradução alimentada por IA, tem vagas home office disponíveis, com salários de até R$10.000. A empresa atende marcas como Uber, Harley Davidson e Zendesk.

Inscrições: Veja as oportunidades no site da Bureau Works.

Contabilizei

A Contabilizei, um dos serviços mais conhecidos de contabilidade online no Brasil, oferece a modalidade remota de trabalho para a maior parte de suas posições, além de diversos benefícios como plano de saúde e dental, vale refeição e alimentação, Gympass, entre outros.

Inscrições: veja no site da Contabilizei as 20 vagas abertas para diversas áreas como administrativa, financeira, comercial, atendimento, entre outras.

Cora

A Cora também é uma fintech que oferece conta digital PJ gratuita para pequenas e médias empresas. A empresa já soma 400 colaboradores trabalhando de forma remota, um time capaz de atender mais de 1 milhão de clientes espalhados pelo Brasil.

A empresa está com aproximadamente 9 vagas abertas para diversas áreas, sendo elas:

Account Manager Júnior

Analista de Contabilidade Sênior (preferencial Para Mulheres Negras)

Analista de CRM Senior

Analista de CX Pleno (preferencial para PCDs)

Analista de Segurança do Cliente Pleno (preferencial para Pessoas Negras e PCDs)

Especialista de FP&A

Pessoa Desenvolvedora Android Sênior (preferencial para Pessoas Negras)

Product Manager

Sales Manager

Inscrições: acesse o site da Cora.

Data Science Dojo

Para quem está buscando um emprego internacional com atuação remota, a Data Science Dojo, empresa americana de e-learning com foco em data science, está com diversas posições abertas para as áreas de Design, Produto e Tecnologia.

Veja algumas posições divulgadas:

Analytics Content Engineer

Animator / Motion Graphics Artist

Data Engineer

Digital Content Writer

Front-End Engineer

Graphic Designer

Instructional Designer

Software Engineer

Technical Product Manager

UI/UX Designer

Web Developer

Inscrições: acesse o site da Data Science Dojo

Google

O Google, empresa de tecnologia multinacional americana, está com vagas remotas abertas no Brasil e em vários países.

Só no Brasil e nos EUA são mais de 70 oportunidades.

Inscrições: para visualizar as vagas disponíveis, acesse o site do Google.

RD Station

A RD Station é líder no desenvolvimento de software (SaaS) voltado para o crescimento de médias e pequenas empresas. Sua plataforma de automação de marketing e vendas soma 50.000 clientes em mais de 40 países.

A empresa é aposta na autonomia e liberdade do time, por isso oferece três formas de atuação para que os funcionários escolham:

100% remoto de qualquer lugar do mundo;

Na sede em Florianópolis/SC;

Atuação híbrida entre presencial e remoto, conforme suas necessidades.

A empresa está com diversas posições abertas, sendo algumas delas:

Analista de Recursos Humanos Pleno - Remuneração

Mulher Engenheira de Dados Pleno - Internal Systems & Data (vaga afirmativa)

Pessoa Analista de Retenção (Customer Success- Savers)

Pessoa Analista de Pré-vendas

Pessoa Analista de Pré-vendas (vaga afirmativa para pessoas negras)

Pessoa Executiva de Contas - Farmer (Parceiros)

Pessoa Executiva de Vendas (Inside Sales)

Talent Management

Inscrições: Veja as posições abertas no site da Remotar.

RecargaPay

RecargaPay é um app de pagamentos focado em pequenas e médias empresas, que tem como objetivo democratizar pagamentos móveis e serviços financeiros no Brasil.

Fundada em 2010, a empresa já recebeu mais de US$ 120 milhões em rodadas de investimento. A empresa, com atuação remota, oferece diversos benefícios como cartão Flash, auxílio home-office, TotalPass entre outros.

Inscrições: acesse o site da Remotar.

Ticket

A Ticket, empresa de vale-refeição e vale-alimentação, abriu vagas de trabalho para atuação na capital paulista e em Campo Bom, município do Rio Grande do Sul. Entre os destaques, estão as oportunidades de atuação como gerente de negócios de rede, gerente comercial, assistente de relacionamento, analista de Data Science, estagiário de projetos, assistente administrativo e consultor de vendas, sendo as duas últimas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Além da remuneração, a Ticket disponibiliza um pacote de benefícios que inclui Ticket Super Flex; Ticket Transporte; Ticket Cultura; plano de saúde; plano odontológico; seguro de vida e seguro de vida diagnóstico de doenças graves; participação nos lucros; Gympass e day off de aniversário. Também oferece um pacote de cursos por meio da plataforma de treinamentos da Edenred Digital University (EDU). Ainda, a empresa conta com as práticas de Flextime, que permite flexibilidade de horários, e Flexplace, que possibilita aos times trabalharem em modelo híbrido, difundindo a cultura de inovação. E para aqueles que se destacam e visam fazer carreira fora do Brasil, existem oportunidades para trabalhar em um dos 45 países onde a empresa atua.

Inscrições: os interessados nas oportunidades devem se candidatar por meio dos links:

Gerente Negócios de Rede I - São Paulo/SP | Formato: Home office

Gerente de Negócios de Rede (Estabelecimentos) - São Paulo/SP | Formato: Home office

Gerente Comercial Top Account II - São Paulo/SP | Formato: Home office

Zapay

A Zapay é uma startup especializada no pagamento e parcelamento de débitos de trânsito junto aos órgãos competentes, que tem como propósito facilitar a vida dos condutores com mais tecnologia e menos burocracia.

Fundada em 2017, a empresa recebeu aporte financeiro de R$ 7, 5 milhões em 2021 e segue com seu ambicioso plano de se tornar um unicórnio em 2024.

Veja posições remotas para:

Analista de CRM

Analista de CX

Desenvolvedor Back End

Especialista em Desenvolvimento de Negócios

Performance Designer Sênior

Tech Lead

Web Designer

Inscrições: veja as vagas no site da Zapay.

