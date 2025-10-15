Carreira

Inteligência emocional em dia? Estes quatro sinais podem dizer o contrário

Posturas como explosões e vitimismo sabotam relações e bloqueiam o crescimento profissional

(Hemera Technologies/Thinkstock)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13h35.

Ter habilidades técnicas já não é mais suficiente para crescer profissionalmente. Em um mercado cada vez mais orientado por habilidades pessoais e sociais, a inteligência emocional deixou de ser um diferencial para se tornar uma exigência. 

Dados da consultoria TalentSmart mostram que 90% dos profissionais de alta performance têm altos níveis de inteligência emocional. A capacidade de reconhecer, entender e gerenciar emoções impacta diretamente nos relacionamentos de trabalho, no desempenho e nas chances de promoção.

Mas como saber se você (ou alguém da equipe) ainda precisa evoluir nesse aspecto? Confira quatro sinais de que algo está fora do eixo emocional e que pode estar custando oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

1. Falta de autorresponsabilidade: a culpa é sempre do outro

Profissionais que ainda não desenvolveram inteligência emocional têm dificuldade em assumir seus erros. Quando algo dá errado, a culpa é dos colegas, do chefe, da empresa, do sistema e nunca deles.

Em um ambiente de alta performance, essa atitude não apenas compromete entregas, mas acaba com a confiança da equipe. Empresas buscam pessoas que assumem responsabilidade e aprendem com os próprios erros, não quem terceiriza falhas.

2. Reações explosivas e desproporcionais

Outro sinal claro de descontrole emocional são as reações impulsivas a pequenas frustrações. Um comentário fora de hora vira um grande conflito, e, logo depois, o profissional age como se nada tivesse acontecido.

No ambiente corporativo, essa instabilidade emocional desgasta relações, compromete a confiança e prejudica a reputação.

3. Falta de empatia e desprezo pelas emoções alheias

A incapacidade de reconhecer o sentimento do outro é outro alerta importante. Pessoas com baixa inteligência emocional tendem a minimizar a dor ou a dificuldade dos colegas, desconsiderando o impacto que isso tem nas relações.

Profissionais empáticos são mais capazes de liderar, mediar conflitos e construir ambientes de trabalho mais humanos e produtivos.

4. Relacionamentos instáveis e dificuldade em manter vínculos

Se a vida profissional de alguém é marcada por relações quebradas e passagens curtas em empresas, vale ligar o sinal de alerta. 

Em vez de buscar autoconhecimento, reforçam narrativas de decepção e perpetuam o ciclo. A consequência é a perda de oportunidades, reputação manchada e estagnação na carreira.

