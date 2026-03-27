Inteligência emocional: como sair do piloto automático em 4 passos, segundo especialista

No cotidiano exaustivo é normal que certas coisas sejam ações automáticas para economizar a energia do cérebro. É automático calçar os sapatos e amarrar os cadarços ou parar no exato local onde o metrô ou o ônibus abrirá as portas.

Muitas coisas que as pessoas fazem com frequência e não se dão conta. O risco, porém, está em automatizar respostas e decisões, deixar as emoções em piloto automático. É isso que a psicóloga Susan David explica em seu livro Agilidade Emocional.

A autora afirma que a maioria das pessoas opera no piloto automático emocional na maior parte do tempo, reagindo a situações sem consciência ou vontade real. E isso tem levado à um estado que ela chama de rigidez emocional, que consiste em acreditar em pensamentos negativos como se fossem fatos, repetir comportamentos e crenças antigas que já não fazem sentido ou até mesmo reagir no impulso, sem espaço para escolha.

Para combater essa automatização David propõe quatro etapas:

1. Aparecer

A autora diz que é necessário deixar os sentimentos aparecerem, para reconhecer e encarar pensamentos e sentimentos como eles são, sem fugir, evitar ou tentar silenciar o desconforto. Em vez de tratar emoções difíceis como um problema, a proposta é se aproximar delas com curiosidade e gentileza, entendendo que funcionam como sinais internos.

2. Desprender

Criar distância entre você e aquilo que sente ou pensa. Ao invés de se confundir com a emoção, como se fosse uma verdade absoluta, você passa a observá-la como algo passageiro. Esse distanciamento abre o chamado “espaço entre estímulo e resposta”, onde surge a possibilidade de escolha. Nesse ponto é possível deixar de reagir automaticamente e passar a agir com mais consciência.

3. Seguir seu porquê

Susan Davis propõe criar direção para as escolhas, o foco deixa de ser o impulso ou a pressão externa e passa a ser os valores pessoais aquilo que realmente importa a longo prazo. Ao se guiar por esse “porquê”, as decisões deixam de ser reativas e passam a refletir personalidade, criando mais coerência entre intenção e ação.

4. Seguir em frente

A última dica da autora é a aplicação prática de tudo isso no cotidiano. Em vez de buscar mudanças radicais, a ideia é implementar pequenos ajustes consistentes. São essas escolhas graduais que constroem novos padrões emocionais e fortalecem a resiliência, permitindo a evolução pessoal mesmo diante de dificuldades.

Assuma o controle das suas emoções

Se você percebe que muitas das suas reações no dia a dia acontecem no automático, talvez seja hora de desenvolver uma habilidade essencial para o seu crescimento: a inteligência emocional. Aprender a reconhecer o que você sente — sem fugir ou se julgar — é o primeiro passo para assumir o controle das suas decisões e construir uma trajetória mais consciente.

No curso de Inteligência Emocional do Na Prática, você aprende a alinhar suas decisões com o que realmente importa para você. Em vez de agir no impulso ou sob pressão, o conteúdo te ajuda a desenvolver clareza sobre seus valores e a transformar isso em escolhas mais conscientes, construindo uma trajetória profissional mais coerente, sustentável e com propósito.

Se você quer sair do piloto automático e transformar sua relação com desafios, frustrações e decisões, este é o momento de começar. Dê o próximo passo para desenvolver sua inteligência emocional e destravar novas possibilidades na sua carreira.

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