Ele deixou a carreira em tecnologia, faturou US$ 4 milhões e revela o que viu antes de mudar

A decisão de abandonar uma carreira consolidada costuma ser associada a risco.

Para o empreendedor Shahezad Contractor, foi também uma leitura estratégica de mercado e de tendências.

Aos 44 anos, após mais de duas décadas na área de tecnologia, ele decidiu mudar completamente de rota e entrou no setor de alimentação, criando uma rede de restaurantes que faturou mais de US$ 4 milhões em 2025.

A leitura de mercado que mudou tudo

A virada na trajetória de Contractor não aconteceu por acaso. O ponto de partida foi a identificação de uma demanda pouco explorada nos Estados Unidos, o mercado de alimentos halal. Segundo ele, havia espaço para crescimento em um segmento ainda pouco desenvolvido no mainstream.

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“Eu queria mais opções halal”, afirmou. A percepção inicial evoluiu rapidamente para uma visão de oportunidade. O empreendedor passou a enxergar um mercado com potencial de escala, impulsionado não apenas pelo público muçulmano, mas também por consumidores que valorizam qualidade, higiene e padrões de produção.

O teste que validou o modelo

Antes de investir de fato no negócio, Contractor teve um primeiro contato com o mercado em um festival de comida halal em 2023. Sem formação culinária formal, decidiu apostar em um produto simples, smashburgers.

Ele preparou estoque para cerca de 500 pessoas. O resultado foi imediato. Toda a produção foi vendida antes do fim do evento.

“Foi aí que percebi que havia um enorme potencial”, disse.

Esse tipo de validação prática, com baixo custo inicial e alta capacidade de aprendizado, é um dos pilares de decisões estratégicas em finanças corporativas. Antes de escalar, o empreendedor testou a demanda real.

Crescimento acelerado e escala do negócio

A partir dessa validação, o negócio ganhou velocidade. Em 2024, nasceu a primeira unidade do Cousin’s Burger, em parceria com outro empresário do setor. Em menos de dois anos, a operação se expandiu para oito unidades distribuídas entre Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware.

Além da hamburgueria, Contractor diversificou o portfólio com outros formatos, incluindo pizzaria e restaurante de churrasco, ampliando fontes de receita e diluindo riscos operacionais.

O faturamento conjunto ultrapassou US$ 4 milhões em 2025, consolidando a operação como um case de crescimento acelerado.

Estrutura de custos e decisões financeiras

Apesar do crescimento, o empresário destaca que a operação exige controle rigoroso de custos, especialmente em um cenário de pressão inflacionária.

“Os custos com alimentos estão nas alturas”, afirmou. Segundo ele, além dos insumos, aluguel e mão de obra estão entre os principais desafios financeiros do negócio.

A escolha por ingredientes de alta qualidade, como carne certificada halal premium, eleva o custo unitário, mas sustenta o posicionamento da marca. Essa decisão reflete um equilíbrio clássico em finanças corporativas entre margem e proposta de valor.

O risco calculado e a influência da tecnologia

A decisão de deixar um emprego estável não foi apenas emocional. Contractor também considerou fatores estruturais, incluindo o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho.

Ele afirma que começou a se preocupar com a segurança da carreira em tecnologia, o que contribuiu para a decisão de empreender.

“Construir algo para mim mesmo, algo que possa potencialmente gerar riqueza para as próximas gerações, foi algo que realmente me atraiu”, disse.

O movimento mostra uma mudança relevante no comportamento profissional. Em vez de reagir à transformação do mercado, o empreendedor optou por se antecipar a ela.