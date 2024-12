Icatu Seguros abre vagas para Programa de Estágio 2025 com bolsa-auxílio inicial de R$ 1.500

A Icatu Seguros, seguradora brasileira em Vida, Previdência e Capitalização, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2025.

As 26 vagas são destinadas à sede da Icatu, localizada no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. As inscrições estão abertas até 13 de dezembro de 2024.

Quais são os requisitos?

Podem participar estudantes a partir do 2º período de cursos como Tecnologia, Engenharia de Produção, Ciências Atuariais, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Administração, Estatística, Psicologia, Direito, Comunicação e Design, que estejam a pelo menos um ano e meio da conclusão do curso, com previsão de formatura para o segundo semestre de 2026.

ATT: não é necessária experiência anterior.

"Nosso Programa de Estágio vai muito além de uma oportunidade profissional, é uma porta de entrada para quem quer crescer, aprender e fazer parte de algo maior. Estamos em busca de jovens ousados, apaixonados por desafios e dispostos a construir uma trajetória de inovação", afirma Camila Asenjo, diretora de Pessoas da Icatu.

Quais são os benefícios?

A Icatu Seguros oferece uma jornada semanal de 30 horas em regime híbrido. Os estagiários terão a oportunidade de trabalhar presencialmente na sede da empresa quatro dias por semana, com um dia de home office.

Os aprovados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.500 no primeiro ano, com aumento para R$ 1.950 a partir do segundo ano de estágio, além de benefícios como:

13º salário,

Seguro de Vida,

Assistência Médica e Odontológica,

Vale-Refeição,

Vale-Transporte,

Programa de Treinamentos,

Convênio Farmácia.

Como se inscrever?

A seleção será realizada por meio de etapas online e presenciais, incluindo testes de raciocínio lógico, dinâmicas de grupo e um painel com os executivos da Icatu. Os novos estagiários começam em março de 2025.

Para fazer a inscrição, acesse o site da Icatu Seguros – Programa de Estágio 2025.