Heineken anuncia mais de 30 vagas remotas com salários de até R$ 22 mil

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18h42.
Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 18h54.
O Grupo Heineken está com mais de 30 vagas abertas para a equipe de Dados, Análises & Inovação. As novas oportunidades abrangem várias posições, desde analistas até cargos de gerência, para áreas de dados, engenharia, ciência de dados e product owner.
Os salários variam de R$ 7 mil a R$ 22 mil, de acordo com a complexidade e senioridade da função. A onda de contratações é motivada pela expansão da equipe de Dados, Análises & Inovação.
Todas as vagas contam com um pacote de benefícios que inclui:
O processo conta com vagas afirmativas.
Todas as vagas são remotas. As posições abertas são as seguintes:
As inscrições são pela plataforma Recruit CRM, disponíveis pelo link: Jobs Page