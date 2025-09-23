Heineken anuncia mais de 30 vagas remotas com salários de até R$ 22 mil

O Grupo Heineken está com mais de 30 vagas abertas para a equipe de Dados, Análises & Inovação. As novas oportunidades abrangem várias posições, desde analistas até cargos de gerência, para áreas de dados, engenharia, ciência de dados e product owner.

Os salários variam de R$ 7 mil a R$ 22 mil, de acordo com a complexidade e senioridade da função. A onda de contratações é motivada pela expansão da equipe de Dados, Análises & Inovação.

Benefícios

Todas as vagas contam com um pacote de benefícios que inclui:

Participação nos lucros

Vale-alimentação e vale-refeição

Wellhub

Auxílio home-office

Assistência médica, odontológica e psicológica

Desconto nos produtos do portfólio da companhia

Licença-maternidade e paternidade alongadas

Acesso à Universidade Heineken

Seguro de vida

O processo conta com vagas afirmativas.

Vagas

Todas as vagas são remotas. As posições abertas são as seguintes:

Product Owner

Data Scientist Pleno

Product Owner | Vaga Afirmativa para PCD

Product Coordinator

Sênior Data Scientist

Engenheiro de dados Pleno

Engenheiro de dados Senior

Product Owner | Product Specialist

Data Product Manager

Data Scientist Pleno l Vaga Afirmativa para PCD

Inscrições

As inscrições são pela plataforma Recruit CRM, disponíveis pelo link: Jobs Page