Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Heineken anuncia mais de 30 vagas remotas com salários de até R$ 22 mil

O segundo maior grupo do setor de cervejas no Brasil anuncia vagas remotas para a equipe de Dados, Análises & Inovação

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 18h42.

Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 18h54.

O Grupo Heineken está com mais de 30 vagas abertas para a equipe de Dados, Análises & Inovação. As novas oportunidades abrangem várias posições, desde analistas até cargos de gerência, para áreas de dados, engenharia, ciência de dados e product owner.

Os salários variam de R$ 7 mil a R$ 22 mil, de acordo com a complexidade e senioridade da função. A onda de contratações é motivada pela expansão da equipe de Dados, Análises & Inovação.

Benefícios

Todas as vagas contam com um pacote de benefícios que inclui:

  • Participação nos lucros
  • Vale-alimentação e vale-refeição
  • Wellhub
  • Auxílio home-office
  • Assistência médica, odontológica e psicológica
  • Desconto nos produtos do portfólio da companhia
  • Licença-maternidade e paternidade alongadas
  • Acesso à Universidade Heineken
  • Seguro de vida

O processo conta com vagas afirmativas.

Vagas

Todas as vagas são remotas. As posições abertas são as seguintes:

  • Product Owner
  • Data Scientist Pleno
  • Product Owner | Vaga Afirmativa para PCD
  • Product Coordinator
  • Sênior Data Scientist
  • Engenheiro de dados Pleno
  • Engenheiro de dados Senior
  • Product Owner | Product Specialist
  • Data Product Manager
  • Data Scientist Pleno l Vaga Afirmativa para PCD

Inscrições

As inscrições são pela plataforma Recruit CRM, disponíveis pelo link: Jobs Page

Acompanhe tudo sobre:HeinekenCervejasBusca de empregoTecnologia da informaçãoTecnologia

Mais de Carreira

Brasil lidera otimismo sobre inteligência artificial na América Latina

Direitos do trabalhador PJ: o que a lei garante e o que pode ser negociado

IA impulsiona empregos e salários no mundo, aponta relatório da PwC

Essa empreendedora fatura US$ 10 mil por hora com o seu negócio; veja como ela atingiu esse marco

Mais na Exame

Carreira

Brasil lidera otimismo sobre inteligência artificial na América Latina

Tecnologia

Pesquisadores aplicam IA em drone-robô para a manutenção em redes de alta tensão em Santa Catarina

Brasil

Governo dos EUA afirma que dois milhões de imigrantes ilegais já deixaram o país

Negócios

Larry Ellison, da Oracle, vale mais que o Bank of America após dobrar riqueza para quase US$ 400 bi