5 profissões para quem se formou em teatro

O teatro é um ambiente de criatividade e expressão, com um impacto significativo no desenvolvimento cultural e social. Para quem escolhe seguir carreira na área, a formação acadêmica e técnica tem se diversificado ao longo do tempo.

No Brasil, é possível estudar a arte de atuar por meio de cursos superiores em Bacharelado ou Licenciatura em Artes Cênicas, com enfoque em atuação, direção, dramaturgia, cenografia, entre outros. A formação se divide entre prática e teoria, proporcionando aos alunos uma compreensão ampla do processo criativo e dos desafios do mercado.

Em relação ao mercado de trabalho, o campo teatral ainda é considerado uma área com certo grau de instabilidade, especialmente quando se pensa em atuação em teatro de rua ou em grupos independentes. No entanto, existem várias opções para quem busca atuar fora dos palcos, com alternativas tanto no setor privado quanto no público.

É importante destacar que, além de atuar, os profissionais formados em teatro podem explorar diferentes nichos de atuação, seja em cinema, televisão, publicidade, educação ou até mesmo como empresários culturais. Confira cinco opções de atuação na área e a média salarial de cada uma delas de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1. Ator/atriz

A profissão de ator ou atriz é a mais diretamente associada ao curso de teatro. O trabalho envolve a interpretação de personagens em diferentes formatos, como no teatro, cinema e televisão.

Além disso, muitas vezes, os profissionais também podem atuar em peças de publicidade ou vídeos institucionais. Para aumentar as chances de sucesso na carreira, os atores e atrizes podem se especializar em áreas como interpretação para TV, cinema ou até mesmo fazer cursos de teatro físico e voz e dicção.

Média salarial: R$ 2.500 a R$ 5.000 (dependendo do porte da produção e da experiência)

2. Diretor(a) de teatro

Os diretores de teatro são responsáveis pela concepção e coordenação de uma produção cênica. Eles trabalham ao lado de atores, cenógrafos e outros profissionais para garantir que o espetáculo seja coeso e impactante.

É uma profissão que exige não apenas o domínio da técnica teatral, mas também habilidades em liderança e comunicação. Cursos de direção teatral ou produção cênica podem ser diferenciais. O mercado de trabalho para diretores de teatro inclui companhias independentes e grandes produções.

Média salarial: R$ 4.000 a R$ 8.000

3. Professor de teatro

Quem se forma em teatro também pode seguir a carreira de professor, tanto no ensino fundamental e médio, quanto no nível superior. A formação de professor de teatro exige, além da formação artística, habilidades pedagógicas, que podem ser adquiridas por meio de especializações ou licenciatura em artes cênicas. No mercado, há também a opção de dar aulas particulares ou em escolas de teatro.

Média salarial: R$ 3.500 a R$ 6.000

4. Cenógrafo(a) ou figurinista

Profissionais especializados em cenografia ou figurino trabalham nos bastidores das produções, sendo responsáveis pela criação de cenários e vestuário que compõem o ambiente da peça ou filme. Para atuar nessas áreas, é necessário ter formação em design de cenários, figurino ou áreas correlatas, como design de interiores. O trabalho pode ser tanto em teatro quanto no setor cinematográfico.

Média salarial: R$ 4.000 a R$ 7.000

5. Produtor(a) cultural

O produtor cultural é responsável pela organização e execução de projetos artísticos, que podem ser peças de teatro, festivais, exposições ou shows. Eles cuidam de todas as questões logísticas e financeiras, além de fazer a interface com patrocinadores e parceiros.

Para se destacar, o profissional pode fazer especializações em gestão cultural ou produção de eventos. O mercado para produtores culturais é bastante vasto, com oportunidades em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.

Média salarial: R$ 3.500 a R$ 6.000

Existe concurso público para a área?

Embora o teatro seja uma área predominantemente privada, existem algumas oportunidades no setor público.

A maioria das vagas está relacionada ao ensino, como concursos para professores de artes cênicas em escolas públicas, além de concursos para funções técnicas e artísticas em teatros e espaços culturais mantidos por governos municipais, estaduais ou federais. As oportunidades, porém, são mais limitadas em comparação a outras áreas de concurso.

Por que escolher essa área?

Escolher a carreira no teatro pode ser desafiador, mas também é uma escolha que oferece muitas possibilidades criativas e de desenvolvimento pessoal. As perspectivas para o futuro da profissão estão ligadas à constante inovação nos formatos de apresentações e na adaptação das linguagens teatrais para novos meios, como as plataformas digitais.

Embora a profissão enfrente desafios como a instabilidade financeira e a falta de espaços para apresentações, as novas tecnologias e a crescente procura por conteúdo online têm aberto novas possibilidades de trabalho, especialmente para criadores de conteúdo e profissionais que combinam teatro com outras linguagens, como o streaming e as redes sociais.

Inovações como o uso de realidade aumentada e inteligência artificial nas produções artísticas também têm ampliado as possibilidades para quem é formado em teatro.

Por que você deve saber disso?

Compreender as opções de carreira disponíveis para quem se forma em teatro é fundamental para quem busca oportunidades fora do tradicional palco.

A profissão pode ser desafiadora e imprevisível, mas a flexibilidade para se adaptar a diferentes áreas do mercado artístico torna o profissional do teatro versátil e com uma gama ampla de atuações.

Além disso, com as novas tecnologias e a expansão do mercado digital, a formação em teatro pode ser uma base sólida para quem deseja ingressar em novas formas de expressão artística e de entretenimento.