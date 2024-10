Se você deseja melhorar seu inglês de forma divertida e envolvente, a leitura de livros é uma excelente estratégia. Para iniciantes, é importante escolher obras que não sejam apenas fáceis de entender, mas também cativantes. A seguir, confira uma lista com 10 livros para começar a ler em inglês e aprimorar o vocabulário e a compreensão do idioma, de acordo com uma lista publicada pela Goodreads:

1. Harry Potter and the Philosopher's Stone, de J.K. Rowling

O primeiro volume da famosa saga de Harry Potter é uma ótima escolha para leitores iniciantes em inglês. A narrativa é envolvente, o vocabulário é acessível e a história é cheia de magia e aventura. Acompanhe Harry em sua jornada pelo mundo da magia enquanto você aprimora suas habilidades de leitura.

Por que ler? O vocabulário é acessível e repetitivo, ideal para iniciantes. A história é envolvente e facilita a compreensão de novos termos. Além disso, possui uma média de avaliação de 4.47/5.

2. The Wonderful Wizard of Oz, de L. Frank Baum

Este clássico da literatura infantil é conhecido por sua linguagem simples e história cativante. Siga Dorothy em sua viagem pela Terra de Oz e conheça personagens icônicos como o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde.

Por que ler? O livro contém frases curtas e uma narrativa fácil de seguir, sendo ideal para melhorar a compreensão básica de inglês. Sua média de avaliação é 4.00/5.

3. The Lion, the Witch and the Wardrobe, de C.S. Lewis

O primeiro volume das Crônicas de Nárnia é repleto de aventuras e metáforas. A linguagem é simples e clara, o que torna este livro uma excelente opção para quem está começando a ler em inglês.

Por que ler? Ele utiliza palavras comuns e repetitivas, além de apresentar uma história rica em imaginação e fantasia. A média de avaliação do livro é 4.24/5.

4. I Need All The Friends I Can Get, de Charles M. Schulz

Criado pelo famoso cartunista Charles M. Schulz, este livro é baseado nos personagens da turma do Charlie Brown. A leitura é divertida e proporciona um bom vocabulário do dia a dia.

Por que ler? O foco está em diálogos simples e cotidianos, sendo uma ótima escolha para praticar a leitura de conversas. O livro tem uma média de avaliação de 4.18/5.

5. The Little Prince, de Antoine de Saint-Exupéry

Embora seja originalmente em francês, a versão em inglês de O Pequeno Príncipe é uma excelente escolha para leitores de todos os níveis. A história é poética e cheia de lições valiosas sobre a vida e as relações humanas.

Por que ler? Apresenta frases curtas e linguagem metafórica, ajudando a expandir o vocabulário de forma poética. Sua média de avaliação é 4.33/5.

6. Wonder, de R.J. Palacio

Wonder conta a história de August Pullman, um menino com deformidades faciais que frequenta a escola pela primeira vez. A narrativa é emocionante e os diálogos são simples, tornando o livro acessível para leitores em fase de aprendizado.

Por que ler? Aborda temas de empatia e aceitação com linguagem clara, além de ter uma narrativa envolvente e fácil de entender. A média de avaliação do livro é 4.37/5.

7. The Lightning Thief, de Rick Riordan

O primeiro livro da série Percy Jackson é repleto de aventuras e mitologia grega, tudo em um inglês acessível. A história de Percy, um semideus adolescente, é cheia de ação e diálogos rápidos.

Por que ler? Possui vocabulário moderno e linguagem juvenil, sendo ideal para quem gosta de mitologia e fantasia. Sua média de avaliação é 4.31/5.

8. Traitors of the Tower, de Alison Weir

Para quem gosta de história, este livro traz relatos sobre personagens traidores da Torre de Londres. Com linguagem simples, é ideal para quem está aprendendo inglês e quer conhecer mais sobre a história da Inglaterra.

Por que ler? Apresenta textos curtos e narrativas históricas intrigantes, ajudando a entender termos históricos e culturais. A média de avaliação do livro é 3.78/5.

9. The Fault in Our Stars, de John Green

Este best-seller conta a história de Hazel e Augustus, dois adolescentes que se conhecem em um grupo de apoio para pacientes com câncer. A narrativa é simples e repleta de diálogos, facilitando o entendimento para leitores iniciantes.

Por que ler? Contém frases curtas e linguagem contemporânea com diálogos emocionantes e vocabulário cotidiano. Sua média de avaliação é 4.13/5.

10. Divergent, de Veronica Roth

Divergent é o primeiro volume de uma trilogia distópica que se passa em um futuro dividido por facções. A linguagem é simples, e a narrativa é rápida, tornando o livro ideal para quem deseja praticar o inglês enquanto lê uma história de ação.

Por que ler? Apresenta frases diretas e linguagem contemporânea com um enredo envolvente e dinâmico. Sua média de avaliação é 4.14/5.

Livros são um bom caminho para o aprendizado

Esses livros são ótimas opções para começar a ler em inglês, ajudando a expandir o vocabulário e melhorar a compreensão do idioma. Escolha um título que mais combina com seu interesse e comece agora mesmo a praticar!