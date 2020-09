Globo abre vagas para treinamentos com oportunidade de emprego

Para quem sonha em trabalhar na televisão, mas prefere ficar atrás das câmeras, a Globo está com inscrições abertas para as oficinas de operação de câmera e assistente de operações.

O programa é considerado uma porta de entrada para vivenciar a rotina de trabalho na Globo e com chances de efetivação ao final dos três meses de treinamento.

Pessoas de qualquer local do Brasil podem se candidatar. Para a oficina de operação de câmera, é necessário ter formação nos cursos de cinema, produção audiovisual, artes visuais, fotografia, história da arte ou comunicação social.

Na oficina de assistente de operações, é necessário ter curso técnico em audiovisual, eletrônica, telecomunicações, cursos de formação musical e fotografia, entre outros.

Os selecionados terão contrato de trabalho temporário, com salário e benefícios. Por causa da pandemia, parte da capacitação será remota. Ainda assim, os candidatos precisam ter disponibilidade para estar no Rio de Janeiro para as partes presenciais.

As oficinas têm previsão de início para outubro e as inscrições ficam abertas até o dia 18 de setembro. Confira mais informações no site.