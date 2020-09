Salário de R$ 8 mil ou home office: confira as vagas nestas duas empresas

A Kroton, parte do maior grupo educacional do Brasil, a Cogna, está contratando para vagas de emprego no seu time de tecnologia, com oportunidades nos escritórios de Londrina, Valinhos e São Paulo.

A companhia procura por desenvolvedores (NodeJS, React e .NET) e por Scrum Master. Os níveis de experiência para os cargos são variados e os salários podem chegar a até R$ 8 mil.

Os profissionais também terão participação nos lucros da empresa. A empresa também oferece Gympass e auxílio educação.

Com a pandemia, todo o processo será online. Os candidatos passarão por entrevista com o RH, um desafio técnico e uma entrevista com o gerente do setor. Confira as vagas pelo site.

Vagas com home office para sempre

A VTEX, empresa de e-commerce, acaba de abrir 160 vagas para a área de produto. E alguns dos contratados poderão fazer home office para sempre, mesmo depois que a pandemia terminar. A empresa quer expandir a área e aceita profissionais de diferentes lugares do mundo.

Alguns dos cargos de destaque são Engenheiro de Dados, Engenheiro de Software e Desenvolvedor Front-end. Confira as oportunidades aqui.